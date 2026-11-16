"11 мільйонів росіян без туалетів!: Сікорський висміяв РФ за територіальні претензії

Сікорський висміяв РФ за територіальні претензії / © Associated Press

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Віцепрем’єр-міністр і голова МЗС Польщі Радослав Сікорський жорстко прокоментував вимоги Росії щодо закінчення війни в Україні та нової архітектури європейської безпеки. Політик нагадав, що росіян більше цікавлять територіальні здобутки та війна, аніж комфорт і добробут власних громадян.

Про це Сікорський написав в Х.

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Обирають війну замість встановлення туалетів: заява Сікорського про РФ

На думку очільника польського МЗС, для російської влади захоплення невідомих їм населених пунктів в інших країнах значно важливіше, ніж розв’язання елементарних побутових проблем мільйонів росіян, які десятиліттями живуть без каналізації та вбиралень у власних оселях.

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«Нещодавні вимоги російського уряду підсвічують одвічну проблему їхньої політичної культури: вони більше переймаються захопленням чужого міста, про яке ніхто з них раніше навіть не чув, аніж 11 мільйонами росіян, у чиїх домівках немає туалету», — написав політик.

Сибіга висміяв плани Путіна щодо європейської безпеки

Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X висміяв ініціативи Володимира Путіна щодо перегляду європейської архітектури безпеки та прагнення переділу сфер впливу за сценарієм «Ялти-1945».

Міністр зауважив, що висувати геополітичні пропозиції такого масштабу може лише переможець світової війни, тим часом армія РФ за чотири роки й вісім місяців вторгнення так і не змогла повністю окупувати навіть запорізьке село Мала Токмачка.

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