11 моряків постраждали внаслідок зіткнення атомної субмарини США з невідомим об'єктом: деталі

За інформацією CNN, інцидент стався в Південнокитайському морі.

Одинадцятеро американських моряків постраждали внаслідок зіткнення атомного підводного човна ВМС США USS Connecticut (SSN-22) з підводним об'єктом під час дислокації в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Kitsap Sun.

За інформацією Тихоокеанського флоту, ядерна силова установка, а також основні приміщення USS Connecticut не постраждали і "залишаються повністю працездатними".

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Зараз судно прямує до Ґуаму. "Ми проведемо дуже ретельне розслідування, щоб з'ясувати, що сталося", - пообіцяли в Тихоокеанському флоті.

За даними видання, двоє людей перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, допомогу їм надавав бортовий медичний персонал. Інші моряки отримали легкі травми.

Із чим саме зіткнувся USS Connecticut, що базується в Бремертоні, - невідомо. За попередніми даними, це не було судно з ВМФ, флоту США чи іноземної держави.

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Інцидент стався 2 жовтня в Південнокитайському морі, пише CNN із посиланням на власні джерела.

SSN-22 діяв у водах навколо Південнокитайського моря, оскільки США і їхні союзники проводили масштабну багатонаціональну демонстрацію сили в регіоні Carrier Strike Group 21. Під час навчань були помічені кораблі зі США, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади та Нідерландів, зокрема три авіаносця.

Раніше повідомлялося, що Китай направив 20 своїх літаків в район архіпелагу Пратас. Тайванські військові у відповідь підняли свої ВПС.

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