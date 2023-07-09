11-річна дівчинка після відпочинку раптово почала лисіти, жодні ліки не допомагають: що сталось

У Великій Британії 11-річна дівчинка після того, як повернулась з відпустки, раптово почала втрачати волосся. Медики діагностували алопецію, проте ліки їй не допомагають.

Про це пише mirror.co.uk.

Над 11-річною Лілі Томсон з Файфа знущалися через її зовнішній вигляд після того, як у вересні 2022 року їй діагностували алопецію. У Лілі почали з'являтися залисини після повернення з відпустки з сім'єю, яка вважала, що вона втрачає волосся через те, що її коси занадто туго заплетені. Але врешті-решт дерматолог поставив їй діагноз "алопеція".

Сім'я Лілі сказала, що "яскрава і впевнена в собі" дівчинка ставала все більш ізольованою, оскільки приховувати плями на її голові ставало все важче.

Шеріл Вілкінсон, тітка Лілі, розповіла: "Ми почали помічати невеликі залисини розміром з монету, коли повернулися з відпустки минулого року. Ми думали, що це сталося через коси, які вона заплела на канікулах, але вони продовжували збільшуватися. Лікарі зробили кілька аналізів крові і направили нас до дерматолога в лікарню, який підтвердив, що у неї алопеція".

Лілі давали стероїдний крем, перш ніж лікарі перевели її на сильнішу дозу, яка викликала опіки на голові.

Шеріл додала: "Крем не допомагав, тому вони дали їй сильніший крем, який обпік їй всю голову і залишив дуже болючі рани. Лікарі сказали, що вони мало що можуть для неї зробити. Вони сказали, що це може бути генетичне, але ми думаємо, що це може бути пов'язано зі стресом, тому що вона багато чого пережила".

Її тітка зауважила, що на цьому проблеми дівчинки не закінчились, оскільки її почали цькувати однокласники.

"Зрештою, вона розповіла нам, що її нібито друзі водили її до інших людей і показували залисини. Деякі з них підходили до неї, казали, що у неї рак, і сміялися з неї. Це було руйнівним для її впевненості в собі. Вона не хоче виходити з дому чи щось робити, бо не хоче, щоб хтось бачив її волосся, і це розбиває їй серце".

Сім'я боїться, що знущання можуть посилитися, коли вона піде до старшої школи наступного року. Зараз родина збирає гроші на дороге лікування.

Нагадаємо, чоловік одружився одразу зі шістьома жінками та розповів, як живе його родина.

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