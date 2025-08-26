11-річна дівчинка народила дитину: тест ДНК викрив моторошну правду

У США арештували батьків 11-річної дівчинки / © Pexels

Реклама

У США арештували чоловіка після того, як його 11-річна падчерка завагітніла та народила немовля. Виявилось, що батьком новонародженого є вітчим дівчинки.

Про це пише mirror.co.uk.

34-річний вітчим Дастін Вокер і 33-річна мати Чері Вокер були заарештовані минулого тижня після того, як дитина народилася 16 серпня.

Реклама

Спочатку подружжю було пред’явлено звинувачення в одному випадку тяжкого злочину — недбалому ставленні до дитини, оскільки вони стверджували, що не знали про вагітність дитини, а дівчинка не відвідувала лікаря більше року.

Однак у понеділок звинувачення були змінені після того, як тести ДНК показали, що вітчим має «99,9% збіг ДНК» з батьком дитини.

Уокер звинувачується в сексуальному насильстві над дівчинкою, якій на той час було 11 років, в період з 1 січня по 16 серпня, в результаті чого вона народила його дитину.

Парі також було пред’явлено шість звинувачень у тяжкому злочині щодо недбалого ставлення до дитини, включаючи ненадання 11-річній дівчинці належної медичної допомоги та нагляду, коли вона народжувала вдома. Її матір, Чері Вокер, було звинувачено у сприянні сексуальному насильству над дитиною.

Реклама

«Це один з найсерйозніших, якщо не найсерйозніший випадок сексуального насильства над дитиною та недбалого ставлення до неї, який я коли-небудь розслідувала. Ця дитина травмована. Вона пережила жахливе випробування. Я маю на увазі, що не тільки хтось завагітнів її, але вона народила вдома без медичної допомоги, і це буде її життя до кінця її днів», — заявила помічниця окружного прокурора округу Маскогі Джанет Хатсон.

Бабуся 11-річної дівчинки виступила на захист подружжя, сказавши: «Вони зробили мою дочку і зятя монстрами. Вони не такі. Вони люблять цих дітей. Вони їх люблять».

Парі загрожує довічне позбавлення волі. Суд розпочнеться вже у вересні.

Нагадаємо, українку, яка втекла від війни, жорстоко вбили у США.