Буддисти / © Associated Press

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У Таїланді сталася смертельна ДТП за участю 11-річного хлопчика, який сів за кермо батьківського пікапа. Автомобіль врізався в колону буддійських ченців, які саме здійснювали паломництво.

Про це повідомляє AP.

Трагедія сталася в провінції Мукдахан, приблизно за 600 кілометрів від Бангкока. Група з 35 ченців вирушила у 260-кілометрову прощу до провінції Убонратчатхані, але вже за 30 хвилин після початку маршруту в них врізався пікап.

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За даними поліції, хлопчик без дозволу взяв автомобіль батьків, не впорався з керуванням і з’їхав з дороги. Камери спостереження зафіксували, що ченці рухалися колоною узбіччям у момент наїзду.

П’ятеро загинули на місці, ще троє померли в лікарні. Правоохоронці вилучили автомобіль для експертизи та з’ясовують усі обставини аварії. Хлопчика затримали, його допитають за участю представників служби захисту дітей. Також поліція встановлює відповідальність батьків за те, що дитина отримала доступ до автівки.

Лікарня Мукдахана звернулася до місцевих жителів із проханням терміново здати кров для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася ДТП - на трасі пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою — дев’ятеро осіб загинули.

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