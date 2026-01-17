11-річний хлопчик застрелив батька через відібраний планшет -деталі інцденту

Постріл / © pixabay.com

В Пенсильванії 11-річний хлопчик підозрюється у вбивстві свого батька після того, як у нього відібрали ігрову приставку Nintendo Switch. Інцидент стався 13 січня в місті Данкеннон у будинку родини.

Про подію повідомили американські правоохоронні органи та місцеве видання WGAL News 8, посилаючись на судові документи та заяви поліції, пише The Guardian.

Поліція прибула на місце події близько 3:20 ранку після повідомлення про «неподвижного чоловіка». На ліжку у спальні, яку 42-річний Дуглас Дітц ділив із дружиною, правоохоронці виявили його без ознак життя з вогнепальним пораненням голови. Спальня батьків була сполучена з дитячою кімнатою хлопчика через гардероб.

Згідно з документами суду, хлопчик, якому на момент інциденту виповнилося 11 років, став підозрюваним. Правоохоронці повідомили, що того дня був день народження дитини. Він, нібито зайшовши у спальню батьків, вигукнув: «Тато мертвий» і, за словами свідків, також сказав матері: «Я вбив тата».

За даними судових документів, конфлікт розпочався після того, як батьки лягли спати близько півночі, а хлопчик розсердився через те, що його змусили припинити гру і лягти спати. Хлопчик нібито повідомив слідчим: «Я вистрілив у когось», уточнивши, що мав намір вистрілити саме у батька.

Судові документи зазначають, що хлопчик знайшов ключ від сейфа з гвинтівкою в шухляді батька. Намагаючись знайти Nintendo Switch, він відкрив сейф, витягнув зброю, зарядив патрони та підійшов до ліжка батька. Потім він «відвів курок і вистрілив у батька».

На запитання поліції, що він очікував від пострілу, хлопчик відповів, що був «сердитий» і «не думав про наслідки». Правоохоронці повідомили, що після арешту хлопчику відмовили у внесенні застави.

