117 років без важких хвороб та деменції: вчені розкрили секрети довголіття найстаршої жінки світу

Секретом довголіття 117-річної жінки з Іспанії виявилися імунітет та генетика / © pixabay.com

Біологи здійснили комплексне дослідження організму Марії Браньяс Морери, якої не стало у 117-річному віці, та дізналися секрети довголіття. Морера народилася 1907 року в Сан-Франциско, а від 1915-го жила у Каталонії.

Дослідження опубліковано у науковому журналі Cell Reports Medicine.

За рік до смерті жінка погодилася на дослідження, під час яких вчені зібрали зразки її крові, слини, сечі та калу. Це дозволило створити детальну картину її біології.

Вчені виявили унікальні особливості організму, які дозволили іспанській довгожительці зберігати здоров’я до останніх днів. Аналіз взятих у неї зразків показав, що її біологічний вік був на 23 роки менший від фактичного. Причиною міцного здоров’я виявилися імунітет, генетика та здоровий біом кишечника. Морера дотримувалася середземноморської дієти, багато спілкувалася з іншими людьми і щодня намагалася дізнаватися про щось нове.

«Вивчіть мене, навчайтеся на моєму прикладі», — говорила Морера, згідно з спогадами головного автора дослідження Манеля Естеллера.

Після смерті жінки вчені виявили, що незважаючи на сильно вкорочені тіломіри, її імунна система залишалася надзвичайно ефективною, а мікробіом кишечника відповідав показникам молодої людини.

Епігенетичний годинник показав, що метилювання ДНК відповідало віку 93-94 років, хоча на момент взяття проб довгожительці було 116 років. Дослідники також відзначили виняткову функцію мітохондрій та чисті артерії без ознак атеросклерозу. Морера пережила дві світових війни, громадянську війну в Іспанії та COVID-19, який перенесла у легкій формі завдяки потужному імунітету.

«Такі унікальні випадки довголіття можуть підказати, як старіти більш гармонійно. Якби ми могли з’ясувати, які конкретні гени пов’язані з надзвичайним довголіттям людини та здоровою старістю, це могло б дати підказки про механізми старіння, а також про лікарські мішені для розробки втручань, які дозволять кожному жити довше та здоровіше», — сказав професор Жоау Педру де Магальяйнш з Бірмінгемського університету.

У дослідженні даних Морери взяли участь близько 40 вчених із 20 інститутів. Як зазначають автори, хоча дослідження охоплює лише один випадок, воно демонструє, що старіння необов’язково супроводжується хворобами.

