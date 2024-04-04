12-річна дівчинка, яка вийшла заміж за 63-річного священника, взята під захист поліції

У Гані 12-річну дівчинку, яка вийшла заміж за 63-річного священника, взяли під захист поліції.

Про це пише BBC.

Нуумо Боркетей Лоуе Цуру XXXIII, духовний лідер району Нунгуа столиці Аккри, одружився з невідомою дитиною під час грандіозної церемонії в суботу, 30 березня.

Кадри вінчання були показані місцевим новинним каналом, на яких видно молоду дівчину в простій сукні і відповідному головному уборі. Її новий "чоловік" також поклав їй на голову зелений вінок.

Кадри весільної церемонії, на якій були присутні багато людей з громади священника, спричинили громадський резонанс серед багатьох ганців, які вказували на незаконність цієї практики.

63-річний священник одружився з 12-річною дитиною / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Поліція швидко відреагувала на цю ситуацію і взяла дитину під свій захист.

У Гані мінімальний вік для вступу в шлюб становить 18 років, але ця західноафриканська країна має складну історію зі шкідливою традиційною практикою, згідно з даними Центру охорони здоров'я і прав людини FXB при Гарвардському університеті.

Дитячі шлюби були криміналізовані в Гані в рамках Закону про дітей 1998 року.

ЮНІСЕФ повідомив про зменшення кількості випадків застосування цього закону, але зазначає, що це важко відстежити через відсутність свідоцтв про народження в деяких районах і складність доведення неповноліття дівчини.

Останні статистичні дані свідчать про те, що країна все ще має один з найвищих показників дитячих шлюбів у світі, причому кожна четверта дівчинка примусово видана заміж.

Поліція розслідує цей інцидент, і багато місцевих мешканців схвалюють її швидкі дії.

63-річний священник одружився з 12-річною дитиною / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Офіс впливового священника захистив шлюб, заявивши, що він був лише церемоніальним, повідомляє Yahoo News.

Вони також стверджували, що дівчинку "готували до цієї ролі від шести років", не перешкоджаючи її навчанню, повідомляє місцеве видання.

Поліція спробувала заспокоїти стурбовану громадськість, заявивши, що вона також зв'язалася з міністром у справах дітей і департаментом соціального захисту, щоб забезпечити 12-річній дівчинці необхідну підтримку. Але кадри, на яких, як повідомляється, жінки на місцевій мові га говорять дівчинці, щоб вона одягалася спокусливо для свого чоловіка, занепокоїли багатьох.

Місцева журналістка Зубайда Афуа Мабуно Ісмаїл заперечує твердження, що шлюб не завадить навчанню дівчинки.

"Аргумент тут не в тому, що вона не ходитиме до школи, чого ми ще не встановили. Ми говоримо, що вона дитина, а не наречена", - написала вона в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter.

Як духовний лідер, священник - відомий як "Гборбу Вуломо" – здійснює жертвоприношення від імені громади, молиться за її захист, забезпечує дотримання культурних практик і проводить традиційні обряди.

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