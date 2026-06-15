12-річна дівчинка народила від рідного брата-ґвалтівника: як його покарали

Насильство над дітьми / © ТСН.ua

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У Чехії 12-річна школярка потрапила до лікарні з болем і несподівано народила дитину, не знаючи про свою вагітність. Тест ДНК підтвердив: батьком є рідний 16-річний брат дівчинки, який раніше зґвалтував її.

Про це пише Express.

16-річний підліток уникнув реального тюремного ув’язнення після того, як його сестра дізналася про вагітність під час госпіталізації через сильний біль.

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Хлопця засудили до трьох років умовного терміну за зґвалтування сестри в їхньому спільному будинку 2024 року. Коли дівчинку доправили до лікарні, медики повідомили, що в неї починаються пологи. Незабаром дівчинка народила.

Після цього дитина звинуватила брата у зґвалтуванні. Тест на батьківство остаточно підтвердив, що батьком новонародженого є її 16-річний брат. Дитину віддали під опіку.

Суд у Чехії встановив, що хлопець почав сексуально домагатися своєї сестри ще, коли йому було 15 років. Це відбувалося в будинку їхніх батьків у Карловарському краї на заході країни.

Зґвалтування сталося наприкінці 2024 року. Дівчинка довго мовчала про те, що з нею трапилося. Коли її живіт почав помітно збільшуватися, родичі просто вирішили, що дитина набрала вагу.

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Згодом дівчинка поскаржилася на сильний біль, і минулого літа її терміново госпіталізували. Місцева влада заявила, що ситуація стала «справжньою катастрофою» для родини та «відразу ж стала предметом розмов у місті».

Нападник з’явився у суді 12 червня. Він уникнув тюремного ув’язнення. Суд призначив хлопцеві трирічний умовний термін, зобов’язав пройти терапію для сексуальних злочинців та виплатити жертві компенсацію понад 10 тис. фунтів стерлінгів (близько 592 тис. грн).

«Це була справжня катастрофа для родини. Їм було дуже важко з цим впоратися. Звичайно, це одразу стало предметом розмов у місті», — заявила чеська влада.

До слова, на Кіровоградщині чоловік проник до дитячого будинку в Олександрійському районі та зґвалтував 15-річну вихованку. Злочин зупинили працівники закладу після того, як дівчина прокинулася, а її подруга покликала на допомогу. Зловмиснику повідомили про підозру і взяли під варту.

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