Світ
1651
1 хв

12-річна дівчинка втекла з дому через погану оцінку: її зґвалтували 200 чоловіків

Правоохоронці врятували дівчинку після 3 місяців секс-рабства.

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дівчинку викрали та продали в секс-рабство / © pixabay.com

В Індії із секс-рабства врятували 12-річну дівчинку. Її за три місяці зґвалтували понад 200 чоловіків.

Про це пише dailymail.co.uk.

Дівчинка із Бангладеш втекла з дому через погані оцінки. Вона провалила іспит у школі та побоялася, що її поб’ють батьки.

За даними поліції, знайома дівчинки переправила її через кордон і продала в секс-індустрію. За три місці дівчинку зґвалтували понад 200 чоловіків.

«Ця дівчинка ще навіть не досягла підліткового віку, але її дитинство було вкрадене такими монстрами, які торгують людьми», — сказав Абрахам Матай, засновник і голова Harmony Foundation.

Активіст Мадху Шанкар сказав: «Я часто бачив неповнолітніх дівчаток, які жебракують у районах Ваші та Белапур. Їх часто викрадають з сіл ще немовлятами, привозять до міст, а потім експлуатують. Ними опікуються одна або дві літні жінки, які також змушують їх займатися проституцією. Їм навіть роблять гормональні ін’єкції, щоб вони раніше досягли статевої зрілості».

Сексуальне насильство над дітьми в Індії стало серйозною проблемою.

Згідно з аналізом організації «Child Rights and You», з 2016 по 2022 рік кількість випадків сексуального насильства зросла на 96%.

Нагадаємо, у Франції колишнього хірурга засуджено до 20 років в’язниці за зґвалтування 299 дітей, зокрема власних племінниць.

