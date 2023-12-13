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12-річний хлопець напав на вітчима з ножем, щоб захистити матір

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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12-річний хлопець напав на вітчима з ножем, щоб захистити матір

У Польщі 12-річний підліток порізав вітчима ножем / Фото: pixabay.com

Під час конфлікту між жінкою та її співмешканцем, 12-річний хлопець взяв ніж і накинувся з ним на чоловіка, вдаривши його в спину.

У Польщі 12-річний підліток став на захист матері, коли співмешканець намагався її задушити. Хлопець напав на вітчима з ножем.

Про це пишуть польські ЗМІ.

За словами правоохоронців, чоловік почав побутову сварку. Під час нападу зловмисник повалив свою співмешканку на підлогу і, притиснувши до підлоги, погрожував їй розправою. Свідками суперечки були двоє неповнолітніх дітей жінки

У якийсь момент 12-річний син жінки став на захист матері, взяв ніж і накинувся з ним на чоловіка, вдаривши його в спину.

На місце викликали карету швидкої допомоги, яка госпіталізувала постраждалого

Під час перебування в лікарні 36-річному чоловіку правоохоронці висунули звинувачення у сімейному насильстві над своєю співмешканкою та її 12-річними сином і дочкою. Раніше він був судимий за аналогічний злочин. Поведінка 12-річного хлопчика буде розглядатися сімейним судом.

Раніше повідомлялося, що  у Польщі 42-річний українець задушив дружину та маленьких доньок. Він залишив у живих лише 11-річного пасинка Данила.

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Дата публікації
Перегляди
484
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