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12-річну дівчинку в Росії відправили в дитбудинок через малюнок проти війни: фото

12-річну дівчинку в Росії відправили в дитбудинок через малюнок проти війни: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
912
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12-річну дівчинку в Росії відправили в дитбудинок через малюнок проти війни: фото

Фото: Associated Press

Батька, який виховує дитину сам, звинуватили в "дискредитації" російської армії. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У середу, 1 березня, у Тульській області РФ співробітники ФСБ заарештували 54-річного Олексія Москальова, проти якого порушили кримінальну справу через його антивоєнні публікації в соцмережах та “неправильне” виховання доньки, яка принесла на урок образотворчого мистецтва малюнок із закликом припинити війну.

Про це повідомляє видання Meduza.

Учениця шостого класу однієї із шкіл у Тульській області Маша Москальова намалювала російський прапор із написом “Ні війні” та український - із написом “Слава Україні”. На малюнку також зображено ракети, які летять з боку Росії в бік української жінки з дитиною.

Вчителька повідомила про це директора школи, який викликав поліцію. Згодом до справи підключилися російська ФСБ і служба захисту дітей. 

Батькові, який виховує дитину сам, висунули серйозні звинувачення, за які тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Дівчинку відправили до дитячого будинку.

Нагадаємо, раніше у Тульській області Росії звинуватили громадянина України у шпигунстві і засудили його до 16 років колонії суворого режиму.

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Дата публікації
Перегляди
912
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