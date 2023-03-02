12-річну дівчинку в Росії відправили в дитбудинок через малюнок проти війни: фото

Батька, який виховує дитину сам, звинуватили в "дискредитації" російської армії. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У середу, 1 березня, у Тульській області РФ співробітники ФСБ заарештували 54-річного Олексія Москальова, проти якого порушили кримінальну справу через його антивоєнні публікації в соцмережах та “неправильне” виховання доньки, яка принесла на урок образотворчого мистецтва малюнок із закликом припинити війну.

Про це повідомляє видання Meduza.

Учениця шостого класу однієї із шкіл у Тульській області Маша Москальова намалювала російський прапор із написом “Ні війні” та український - із написом “Слава Україні”. На малюнку також зображено ракети, які летять з боку Росії в бік української жінки з дитиною.

‼️ Masha, a 12 year old Russian girl, drew a picture in support of Ukraine. The regime’s authorities beat up Masha’s father, stole his savings, detained him and sent the girl to an orphanage. 1/6 pic.twitter.com/GC38LbeHXq — OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 1, 2023

Вчителька повідомила про це директора школи, який викликав поліцію. Згодом до справи підключилися російська ФСБ і служба захисту дітей.

Батькові, який виховує дитину сам, висунули серйозні звинувачення, за які тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Дівчинку відправили до дитячого будинку.

Нагадаємо, раніше у Тульській області Росії звинуватили громадянина України у шпигунстві і засудили його до 16 років колонії суворого режиму.

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