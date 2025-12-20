12-річний кілер застрелив не ту людину під час замовного вбивства

Підліток / © Freepik

Реклама

У місті Мальме, Швеція, поліція затримала 12-річного хлопчика, якого підозрюють у смертельній стрілянині.

Про це пише Sydsvenskan.

За даними слідства, неповнолітній мав виконати замовне вбивство, однак помилився з ціллю і застрелив 21-річного чоловіка.

Реклама

Ім’я підозрюваного не розголошується через вік, однак шведські медіа називають його «дитиною-кілером». За попередньою інформацією, хлопчик отримав 250 тисяч шведських крон за те, щоб приїхати до Мальме та ліквідувати конкретну особу. Водночас правоохоронці вважають, що загиблий не був запланованою жертвою.

За даними газети Expressen, затримання відбулося у вівторок, 16 грудня, після свідчень очевидців. Підліток утік із дому своєї бабусі, в іншому місті, де проживав від семирічного віку. Слідство вважає, що він міг приєднатися до злочинного угруповання, яке спеціалізується на насильницьких злочинах.

Поліція припускає, що справжньою мішенню був інший пасажир автомобіля, в якому перебував убитий. Усі особи, які перебували в авто, мали судимості. Загиблий раніше відбував понад два роки ув’язнення за грабіж, погрози посадовцям та інші злочини.

У Швеції неповнолітні вже неодноразово фігурували у справах, пов’язаних із вибухами, використанням ручних гранат і виконанням доручень для кримінальних угруповань. Водночас цей випадок став першим в історії країни, коли у вбивстві підозрюють дитину такого віку.

Реклама

Офіцер поліції Мальме Расем Чебіл зазначив, що правоохоронці фіксують небезпечну тенденцію до зниження віку осіб, залучених до тяжких злочинів. За його словами, неповнолітніх часто вербують через соціальні мережі, використовуючи той факт, що в Швеції діти до 15 років не можуть бути засуджені до тюремного ув’язнення.

Водночас у цьому випадку, з огляду на тяжкість злочину, прокуратура ухвалила рішення порушити кримінальне провадження проти неповнолітнього, попри його вік.

Нагадаємо, в Україні жінка замовила вбивство коханця своєї доньки.