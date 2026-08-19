12 тижнів на Сицилії безкоштовно: на італійському острові шукають волонтерів із однією умовою

Сицилія / © muvtravel.com

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Сімейний ресторан на італійському острові Леванцо, що входить до складу Сицилії, пропонує охочим провести від двох до 12 тижнів із безкоштовним проживанням та триразовим харчуванням. Втім, є важлива умова — волонтери мають допомагати на кухні 25 годин щотижня.

Про це пише Libertatea.

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Пропозицію опублікував ресторан Levanzo Home Food на платформі Worldpackers. Вона розрахована на людей, які хочуть познайомитися із сицилійською культурою, місцевою кухнею та побутом невеликого середземноморського острова.

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Що пропонують волонтерам

Учасники програми отримують мебльований та обладнаний глемпінговий намет, а також окрему ванну кімнату для членів команди.

Крім проживання, господарі забезпечують волонтерів триразовим харчуванням — сніданком, обідом і вечерею.

Тривалість перебування може становити від двох до 12 тижнів. Конкретний період узгоджується з господарями залежно від можливостей кандидата.

Яка головна умова

В обмін на проживання та харчування волонтери повинні працювати 25 годин на тиждень.

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Їх залучатимуть до роботи на кухні: приготування страв, їхнього оформлення та подачі клієнтам. Ресторан спеціалізується, зокрема, на морепродуктах та органічній пасті.

Від кандидатів очікують позитивного та активного ставлення до роботи, охайності й дотримання правил гігієни. Також необхідні середні знання італійської або базове володіння англійською мовою.

На що доведеться витратитися самостійно

Попри безкоштовне проживання та харчування, поїздка не є повністю безкоштовною. Волонтерам потрібно самостійно оплачувати дорогу до Італії, туристичну страховку, місцевий транспорт і, за необхідності, оформлення візи.

Ще одна особливість пропозиції — у помешканні немає Wi-Fi. Господарі позиціонують це як можливість для цифрового детоксу та відпочинку від постійного перебування онлайн.

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Тож така програма може підійти тим, хто хоче на кілька тижнів зануритися в життя Сицилії та місцеву кухню, але не підходить людям, які планують працювати дистанційно під час перебування.

Фактично йдеться не про безкоштовну відпустку, а про волонтерський обмін: учасник допомагає ресторану 25 годин на тиждень, а натомість отримує житло та харчування.

Нагадаємо, британське подружжя Алекс і Емма придбало шестикімнатний будинок на Сицилії за 35 тисяч фунтів стерлінгів, але згодом з’ясувалося, що ремонт може коштувати понад 100 тисяч фунтів. Пара вже відклала реконструкцію, оскільки побоюється, що витрати на італійське житло завадять здійснити мрію про власний будинок у Великій Британії. Подружжя все ж планує відновити терасу з видом на Середземне море, облаштувати додаткову ванну кімнату та завершити інші роботи.

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