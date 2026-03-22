1,3 мільйона доларів щохвилини: у NYT порахували витрати США на війну з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

Перші шість днів війни з Іраном стали США у 11,3 мільярда доларів. Навіть цей неповний підрахунок показав, що щохвилини витрачалося понад 1,3 мільйона доларів.

Про це пише колумніст The New York Times Ніколас Крістоф.

«Мої цифри базуються лише на початкових витратах війни з Іраном. Навіть оцінка у один трильйон доларів для повної вартості не враховує дорожчий бензин, який ми тепер купуємо, і дорожчі добрива та продукти, що, ймовірно, скоро позначиться. Ми вміємо знаходити гроші, коли є політична воля, наприклад, щоб скидати бомби на інший кінець світу. Але де та сама воля, щоб забезпечити людям медичну допомогу, освіту та будувати замість того, щоб руйнувати?» — сказав колумніст.

Війна проти Ірану — останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.

Тим часом, в деяких районах Тегерана були активовані системи протиповітряної оборони, повідомляли про вибухи на заході, в центрі й на сході столиці Ірану, а державні ЗМІ заявили, що іранські сили реагують на «ворожі цілі»

ЗМІ пишуть, що Ормузька криза, спричинена блокуванням протоки з боку Ірану та стрімким зростанням цін на нафту, висвітлила кризу, в якій опинився Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що Україна розробляла стратегію економічного виснаження Кремля, розраховуючи на неможливість Росії фінансувати колосальні виплати за загиблих на війні. Проте «нафтовий розворот» Дональда Трампа та глобальна дестабілізація через війну в Ірані надали Москві фінансовий кисень, відсунувши термін можливого колапсу російської економіки.