13-річна донька хірургині незаконно просвердлила отвір у черепі пацієнта: чим це закінчилося

Сам пацієнт дізнався про це зі ЗМІ.

Хірургиня в Австрії перебуває під слідством за те, що дозволила своїй 13-річній доньці просвердлити отвір у черепі пацієнта.

Про це повідомляє Yahoo з посиланням на Kronen Zeitung.

У січні 33-річний чоловік був доправлений до університетської лікарні Граца з серйозними травмами голови після нещасного випадку в лісі.

Нейрохірургиня, ім'я якої не називається, дозволила своїй доньці взяти активну участь в екстреній операції, зокрема просвердлити череп пацієнта.

Операція завершилася без проблем. Однак у квітні анонімна скарга, подана до прокуратури Граца, стала приводом для розслідування.

Пацієнт, як повідомляється, вперше прочитав про інцидент у ЗМІ, і лише в липні поліція повідомила йому, що він став жертвою.

Його адвокат Пітер Фрайбергер сказав: "Ти лежиш там, не бажаючи того, непритомний, і стаєш піддослідним кроликом. Напевно, немає іншого способу сказати це... Це неможливо. Так не можна робити".

У лікарні підтвердили, що хірургиня, яка проводила операцію, і старший хірург, який перебував там у цей час, були негайно відсторонені від виконання своїх обов'язків. Обоє перебувають під слідством за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

П'ятеро інших осіб, які були присутні в операційній, також перебувають під слідством за "нездатність запобігти діянню, яке карається законом".

Фрайбергер збирається подати до суду на команду хірургів і вимагати компенсації за біль і страждання потерпілого, який, за його словами, не зміг повернутися до роботи.

Нагадаємо, пасажирка літака врятувала життя 820-грамової дитини, яка народилась в туалеті. У жінки почалися пологи на 25-му тижні вагітності.

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