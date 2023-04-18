13-річний хлопчик помер внаслідок Benadryl Challenge у TikTok: що це за челендж

Тато загиблого звернувся з попередженням до інших батьків.

Підліток із Огайо, США, трагічно загинув після передозування безрецептурних ліків під час спроби вірусного трюку TikTok.

Про це пише nypost.com.

13-річний Джейкоб Стівенс взяв участь у челенджі Benadryl Challenge - небезпечному змаганні, в якому приймають від 12 до 14 антигістамінних препаратів — у шість разів більше за рекомендовану дозу — для того, щоб викликати галюцинації.

Потенційно смертельний трюк з'явилися 2020 року, коли підлітки завантажили свої спроби на TikTok, щоб отримати вплив у соціальних мережах.

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Батько Джейкоба, Джастін, розповів ABC 6, що минулими вихідними його син був удома з друзями, коли у нього сталося передозування.

На кадрах, знятих його приятелями, видно, як мешканець Колумбуса проковтнув пігулки, після чого його тіло, як повідомляється, почало здавати.

"Це було надто для його тіла", - сказав спустошений батько підлітка.

Згодом Джейкоба терміново доправили до лікарні та підключили до апарату штучної вентиляції легень. Попри всі зусилля медиків, через шість днів хлопчик помер.

Джастін пригадав, як почув жахливу новину про те, що його син не прокинеться:

"Жодного сканування мозку, там нічого не було. Вони сказали, що ми можемо тримати його на вентиляції, що він може лежати там, але він ніколи не розплющить очі, він ніколи не дихатиме, не усміхатиметься, не ходитиме або говоритиме".

Чоловік також попередив батьків про небезпеку для підлітків, які використовують соціальні мережі без нагляду.

"Стежте за тим, що вони роблять цим телефоном. Поговоріть з ними про ситуацію. Я хочу, щоб усі знали про мого сина", - зазначив він.

Крім того, Джастін благає законодавців запровадити вікові обмеження на ліки, що відпускаються без рецепта. Він хоче, щоб TikTok ввів аналогічні заходи безпеки, у тому числі, вимагав від користувачів надання ідентифікатора перед створенням облікового запису.

На жаль, Джейкоб не перша жертва Benadryl Challenge.

У серпні 2020 року 15-річна дівчинка смертельно передозувала ліки від алергії під час чергової невдалої спроби трюку.

Нагадаємо, у Флориді величезний алігатор напав на чоловіка на його подвір'ї. Рептилія відкусила ступню пенсіонера та заховалася з нею у воді.

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