13-річний хлопчик помер після вживання локшини: деталі трагедії

Локшина / © Pixabay

Реклама

У Каїрі 13-річного хлопця, який з’їв три пачки сирої локшини швидкого приготування, не змогли реанімувати.

Про це пише Ynet.

Підляток на ім’я Хамза повечеряв неприготовленою локшиною, коли повернувся з вечірньої молитви. Зі слів його батька, приблизно за 30 хвилин після вечері він почав скаржитися на блювоту, пітливість і сильний біль у животі, а потім знепритомнів.

Реклама

Хамзу терміново доправили до лікарні. Лікарі припустили, що він отруївся, і наказали перевести його до токсикологічного центру. Дорогою туди хлопчика не стало.

Після інциденту поліцейські заарештували власника магазину, де підліток купив локшину.

Як пише Alarabiya, експертиза не виявила нічого підозрілого у локшині.

Лікарі вважають, що хлопчик помер через те, що він з’їв дуже багато сирої локшини. Так як вона тверда, це могло призвести до непрохідності травного тракту та фатальних проблем із кишківником.

Реклама

Нагадаємо, у США зафіксували рідкісний випадок захворювання на чуму у чоловіка. Аналізи підтвердили наявність інфекції. Наразі пацієнт проходить лікування вдома, його стан стабілізувався.