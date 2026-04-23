13-річний хлопець викинув статуетку з балкона і вбив туристку

В Італії батькам неповнолітнього хлопчика, якого звинувачують у вбивстві туристки кинутою з балкона статуеткою, може загрожувати тюремне ув’язнення.

Про це повідомляє видання Unilad.

Інцидент із 13-річним хлопчиком стався в Неаполі ще у вересні 2024 року, коли він нібито кинув статуетку з оніксу вагою 2 кілограми з балкона готелю в Іспанському кварталі міста. Пролетівши 10 метрів вона упала на голову 30-річної туристки К’яри Жаконіс, яка нічого не підозрювала.

Від отриманої важкої черепно-мозкової травми жінка померла через два дні у лікарні.

Раніше суд у справах неповнолітніх виправдав підлітка, однак тепер звинувачення висунуто батькам хлопчика. Їх звинувачують у ненавмисному вбивстві, оскільки вони «мали наглядати за хлопчиком».

Частина аргументів обвинувачення обертається навколо попередніх випадків, пов’язаних із цим хлопчиком, який викидав «прищіпки для білизни, пульт дистанційного керування та планшет» з подібних місць у минулому.

Батьки заперечили звинувачення і навіть закликали до поновлення кримінальної справи проти їхнього сина, який уже досягнув 14-річного віку, з якого настає кримінальна відповідальність, щоб він міг очистити своє ім’я від провини в суді.

Тим часом батько загиблої туристки назвав потенційні звинувачення батьків у ненавмисному вбивстві «кроком» у правильному напрямку.

Попереднє слухання цієї справи має відбутися в червні.

