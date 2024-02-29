13 вивержень вулкана за день: у Мексиці закрили два аеропорти через попіл (відео)

Хмара вулканічного попелу через виверження Попокатепетля, найнебезпечнішого вулкана Мексики, що діє, досягла столиці і призвела до скасування авіарейсів.

Найнебезпечніший вулкан Мексики, що діє, за останню добу вивергся 13 разів, піднімаючи в небо стовпи вулканічного попелу і диму. Висока вулканічна активність змусила владу скасувати авіаперельоти та встановити зону відчуження в радіусі 12 км від кратера, куди заборонили підніматися людям.

Про це повідомляє видання Live Science.

Вулкан Попокатепетль, назва якого перекладається з ацтекської мови як “гора, що димить”, розташований за 72 кілометри на південний схід від Мехіко. Остання серія вивержень розпочалася у вівторок, 27 лютого, і продовжується досі.

За останні півмільйона років Попокатепетль переживав багато періодів активності та спокою, а останнє велике виверження відбулося понад тисячу років тому. Наразі вулкан перебуває в активній фазі, яка триває вже 30 років.

У 100-кілометровому радіусі від вулкана проживає приблизно 25 мільйонів людей, але, як запевняє влада, про евакуацію наразі не йдеться, оскільки серйозної небезпеки вулкан не становить за умови, що жителі не наближатимуться до кратера.

“Не намагайтеся піднятися на вулкан, тому що відбуваються вибухи та викиди розпечених уламків. Дотримуйтесь забороненого радіусу за 12 кілометрів від кратера, перебувати в цій зоні небезпечно. У разі сильного дощу, тримайтеся подалі від дна ярів через небезпеку селів", – йдеться в оповіщенні Національного центру щодо запобігання стихійним лихам Мексики (CENAPRED).

Через поширення в повітрі вулканічного попелу було скасовано щонайменше 22 авіарейси та закрито міжнародні аеропорти в Пуебло та Мехіко. За словами представників аеропорту, роботу буде призупинено, поки не припиняться викиди попелу в атмосферу, оскільки він становить велику небезпеку і при попаданні в двигун літака в польоті може призвести до його відмови.

Officials urge caution as Mexico's Popocatepetl volcano здійснює мелодію ash і gas, remaining under a yellow alert. pic.twitter.com/4LBN888Iid — AccuWeather (@accuweather) February 28, 2024

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