14 китайських винищувачів перетнули лінію розмежування з Тайванем

Сьогодні, 1 вересня, 14 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки.

Про це пише Reuters з посиланням на інформацію від міністерства оборони Тайваню.

"Чотирнадцять китайських винищувачів пролетіли в четвер через серединну лінію Тайванської протоки, яка зазвичай слугує неофіційним територіальним бар'єром", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд Тайваню повідомив про неодноразові польоти безпілотників Китаю поблизу невеликих островів, які він контролює.

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