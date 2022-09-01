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14 китайських винищувачів перетнули лінію розмежування з Тайванем

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14 китайських винищувачів перетнули лінію розмежування з Тайванем

Фото: Associated Press

Міністерство оборони Тайваню заявляє, що Китай продовжує військову діяльність поблизу острова.

Сьогодні, 1 вересня, 14 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки.

Про це пише Reuters з посиланням на інформацію від міністерства оборони Тайваню.

"Чотирнадцять китайських винищувачів пролетіли в четвер через серединну лінію Тайванської протоки, яка зазвичай слугує неофіційним територіальним бар'єром", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд Тайваню повідомив про неодноразові польоти безпілотників Китаю поблизу невеликих островів, які він контролює.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
567
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