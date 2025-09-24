ТСН у соціальних мережах

Палома Ніколь Арельяно Ескобедо

Палома Ніколь Арельяно Ескобедо / © Jam Press

Палома Ніколь Арельяно Ескобедо

14-річна дівчинка померла після операції зі збільшення грудей — фото

Дитина зробила мамопластику таємно від батька.

Юлія Шолудько

У Мексиці 14-річна дівчинка померла після того, як їй зробили несанкціоновану операцію зі збільшення грудей.

Про це повідомляє Need To Know.

Палома Ніколь Арельяно Ескобедо померла в лікарні через тиждень після операції.

Повідомляється, що причиною її смерті стали ускладнення через респіраторне захворювання. Але її батько, Карлос Арельяно, стверджує, що в усьому винна пластика грудей, і вимагає розслідування.

Він стверджує, що операція була проведена без його відома.

Карлос заявив, що дізнався про це лише на її похороні, коли нібито виявив у неї грудні імплантати і шрами.

Він сказав: «У свідоцтві про її смерть неправдиво вказали „хворобу“ як причину смерті, намагаючись приховати правду».

Палома та Карлос Арельяно / © Jam Press

Палома та Карлос Арельяно / © Jam Press

Палома померла в лікарні міста Дуранго.

Карлос сказав, що у нього спричиняє підозру те, як швидко було підготовлено свідоцтво про смерть його дочки. Він заявив: «Вони віддали його нам одразу. Я не знаю, як вони зробили це так швидко».

У свідоцтві було вказано, що причиною смерті став набряк мозку внаслідок респіраторного захворювання.

Після похорону наступного дня Карлос подав скаргу, коли зрозумів, що за «стражданнями» і смертю його доньки стоїть щось більше. Він стверджував, що відбулося «приховування».

Карлос сказав: «Я вимагаю, щоб усі винні були покарані».

Прокуратура підтвердила, що проводить розслідування.

Нагадаємо, у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала від удару РФ.

