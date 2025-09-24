- Дата публікації
14-річна дівчинка померла після операції зі збільшення грудей — фото
Дитина зробила мамопластику таємно від батька.
У Мексиці 14-річна дівчинка померла після того, як їй зробили несанкціоновану операцію зі збільшення грудей.
Про це повідомляє Need To Know.
Палома Ніколь Арельяно Ескобедо померла в лікарні через тиждень після операції.
Повідомляється, що причиною її смерті стали ускладнення через респіраторне захворювання. Але її батько, Карлос Арельяно, стверджує, що в усьому винна пластика грудей, і вимагає розслідування.
Він стверджує, що операція була проведена без його відома.
Карлос заявив, що дізнався про це лише на її похороні, коли нібито виявив у неї грудні імплантати і шрами.
Він сказав: «У свідоцтві про її смерть неправдиво вказали „хворобу“ як причину смерті, намагаючись приховати правду».
Палома померла в лікарні міста Дуранго.
Карлос сказав, що у нього спричиняє підозру те, як швидко було підготовлено свідоцтво про смерть його дочки. Він заявив: «Вони віддали його нам одразу. Я не знаю, як вони зробили це так швидко».
У свідоцтві було вказано, що причиною смерті став набряк мозку внаслідок респіраторного захворювання.
Після похорону наступного дня Карлос подав скаргу, коли зрозумів, що за «стражданнями» і смертю його доньки стоїть щось більше. Він стверджував, що відбулося «приховування».
Карлос сказав: «Я вимагаю, щоб усі винні були покарані».
Прокуратура підтвердила, що проводить розслідування.
