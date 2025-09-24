14-річній дівчинці збільшили груди: операція закінчилась трагедією

Дівчинка померла у лікарні після операції зі збільшення грудей / © pixabay.com

У Мексиці 14-річна дівчина трагічно загинула після того, як, за повідомленнями, їй було зроблено несанкціоновану операцію зі збільшення грудей, про яку, за словами її батька, він не знав.

Про це пише британське видання mirror.co.uk.

Палома Ніколь Арельяно Ескобедо померла в лікарні через тиждень після операції, а причиною смерті, як повідомляється, були ускладнення, викликані респіраторним захворюванням. Її батько Карлос Арельяно стверджує, що виною всьому було збільшення грудей, і вимагає розслідування, оскільки, за його словами, операція була проведена без його відома.

Карлос стверджує, що дізнався про це лише на її похороні, коли нібито виявив, що вона мала імплантати грудей і шрами. Він сказав: «У її свідоцтві про смерть як причина смерті було вказано «хвороба», щоб приховати правду».

Карлос також сказав, що йому здається підозрілим, як швидко було підготовлено свідоцтво про смерть його дочки.

Він заявив: «Вони дали його нам одразу, я не знаю, як вони це зробили так швидко». У свідоцтві причиною смерті було вказано набряк мозку внаслідок респіраторного захворювання.

Наступного дня після похорону Карлос подав скаргу, коли зрозумів, що за «стражданнями» і смертю його дочки стоїть щось більше. Він заявив, що це було «приховування», і додав: «Я вимагаю, щоб усі відповідальні особи були притягнуті до відповідальності». Прокуратура підтвердила, що веде розслідування.

