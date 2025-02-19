14-річний хлопець помер після того, як вколов собі рештки метелика

Поліція чекає на результати розтину, щоб дізнатися більше про смерть підлітка.

Поліція Бразилії розслідує смерть 14-річного хлопчика, який, як повідомляється, сказав батькам і лікарям, що ввів собі в ногу "рештки метелика" перед тим, як відчув несприятливі наслідки.

Про це пише Unilad.

Даві Нуньєс Морейра потрапив до лікарні в Планальто, штат Баїя на північному сході Бразилії, після того, як почав кульгати, блювати і погано почуватися.

Коли його батько запитав, чому він кульгає, підліток спочатку заявив, що поранився під час гри. Однак, коли його стан погіршився, Даві зізнався родині та медикам, що вколов собі незвичайну речовину.

За повідомленнями, підліток змішав мертвого метелика з водою, а потім ввів рідину в праву ногу. За даними цивільної поліції, сім'я хлопчика знайшла шприц, яким він скористався, під подушкою в його кімнаті після того, як він зізнався у скоєному.

Погіршення стану здоров'я Даві змусило медиків перевезти його до Головної лікарні Віторія-да-Конкіста, третього за величиною міста штату, але, на жаль, 12 лютого підліток помер там. Похорон Даві відбувся через два дні.

Зараз поліція розслідує, чи могло рішення Даві ввести собі рештки метелика бути результатом онлайн-челенджу.

Один із слідчих поділився новиною про підозрюваний онлайн-виклик, хоча сам Даві, як кажуть, спростував це твердження перед своєю смертю. Однак підліток, схоже, не поділився жодними іншими міркуваннями щодо причин свого вчинку.

Даві не розповів, якого саме метелика він вколов, і слідчі Цивільної поліції Віторія-да-Конкіста зараз чекають на повні результати розтину, які допоможуть пролити світло на те, що саме спричинило його смертельну хворобу.

Професор Марсело Дуарте, директор Зоологічного музею Університету Сан-Паулу і фахівець з метеликів, вважає, що причиною погіршення стану здоров'я Даві могли стати токсини, що містяться в рештках метелика: "Метелики мають складну біологію, і рідини, присутні в їхніх тілах, не були глибоко вивчені з точки зору їхньої токсичності для людини".

Нагадаємо, Папа Римський після госпіталізації заявив близьким, що може померти. Він досі перебуває в лікарні, куди його госпіталізували з важким бронхітом.

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