Поліція в Польщі. / © Associated Press

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У Польщі підліток із ножем напав на власну матір. Інцидент стався 27 листопада у житловому будинку в центрі міста Твардогура Нижньосілезького воєводства. На місце терміново викликали поліцію, рятувальників і медиків.

Про це повідомило видання RMF24.

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За даними прокуратури, ймовірному нападнику близько 14 років. Після інциденту правоохоронці затримали хлопця.

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Зазначається, що підозрюваний є неповнолітнім, а тому розглядом справи займатиметься сімейний суд у справах неповнолітніх. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини нападу.

Водночас інформації про стан постраждалої жінки поки що немає.

Як повідомлялося, у Варшаві 22-річний українець підпалив себе біля Президентського палацу. Він, за попередніми даними, прибув до місця події з рюкзаком. Усередині були легкозаймиста рідина та документи. Хлопець облив голову й тіло цією речовиною, після чого підпалив себе.

Хлопець був студентом одного з польських університетів і, ймовірно, таким чином протестував проти дискримінації українців у Польщі. За інформацією деяких медіа, вчинок міг бути пов’язаний із «проблемами в навчанні». Точної інформації, де саме навчався українець, немає.

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