У глушінні GPS над Північним морем підозрюють російський корабель / © Фото з відкритих джерел

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Два тижні тому, 9 листопада, близько 140 літаків над Північним морем, східною Англією, Нідерландами та північно-західною Німеччиною зіткнулися з перешкодами в роботі GPS. Збої тривали приблизно 20 хвилин, а в окремі моменти сигнал втрачали до 92 повітряних суден одночасно.

Про це пише британське видання The Sun із посиланням на розслідування The i Paper та дані авіаційної аналітичної групи Hexbird.

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Які літаки постраждали від перешкод GPS

Серед літаків, у яких виникли проблеми з навігацією, були рейси трьох великих авіакомпаній. Зокрема, йдеться про British Airways, що виконував переліт із Лондона до Стокгольма, Ryanair на маршруті Единбург — Рим та easyJet, який прямував із Манчестера до єгипетської Хургади.

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За оцінками аналітиків, приблизно 40 літаків зазнали перешкод, перебуваючи безпосередньо в повітряному просторі Великої Британії або поблизу нього. Серед інших авіакомпаній, чиї пілоти повідомляли про проблеми, називали Lufthansa, Air France та скандинавську SAS.

Глушіння GPS — це навмисне створення потужних радіоперешкод, які перекривають слабкі сигнали супутників. Через це навігаційний приймач не може правильно визначити місцеперебування або час.

Чому підозрюють російський військовий корабель

У момент виникнення перешкод у цьому районі Північного моря перебував російський військовий корабель, який супроводжував три вантажні судна — Lady R, Lady D та Maia-1. Ці кораблі пов’язують із перевезенням російських військових вантажів. Конвой рухався на південь у напрямку Ла-Маншу, а за його переміщенням стежили кораблі НАТО.

Аналіз даних про повітряний рух вказав на ймовірну роботу одного радіопередавача в морі. Колишній офіцер військово-морської розвідки Джеймс Дроксфорд вважає, що джерелом перешкод майже напевно був корабель супроводу, а не торговельні судна. Він припускає, що глушіння могло бути реакцією на спостереження з боку західних військових.

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Водночас аналітики Hexbird наголошують: наявні дані не дають змоги встановити, хто саме використовував передавач. Вони не змогли ані підтвердити, ані виключити причетність російського конвою до перешкод. Отже, версія про російський військовий корабель залишається припущенням.

Експерт із радіоелектронної боротьби доктор Томас Візінгтон зауважив, що підтверджена причетність Росії означала б посилення кампанії перешкод, яку вже спостерігають у Європі.

«Це перший випадок, наскільки мені відомо, коли ми бачимо щось настільки далеко на заході. Але я також не думаю, що це буде востаннє», — сказав він.

Чи загрожувало це безпеці пасажирів

Найбільше занепокоєння викликало те, що збої сталися під час польотів на значній висоті. За даними нідерландської служби управління повітряним рухом, щонайменше сім літаків, які прямували до амстердамського аеропорту Схіпгол, повідомили про проблеми із супутниковою навігацією. Усі вони успішно приземлилися за допомогою диспетчерів, а сама служба не зафіксувала наслідків для безпеки польотів.

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Сучасні пасажирські літаки мають альтернативні системи навігації, а пілоти навчені діяти в разі втрати GPS. Тому навіть під час таких перешкод екіпажі можуть продовжувати політ, використовуючи інші засоби визначення місцеперебування.

Інформацію про приблизно 140 постраждалих літаків також підтвердили Об’єднаному комітеті парламенту Великої Британії з питань національної безпеки. Інцидент назвали приводом для серйозного занепокоєння. Голова комітету Метт Вестерн заявив, що подібні дії можуть не досягати рівня відкритого воєнного акту, але спрямовані на створення хаосу та страху. Він також застеріг, що такі операції можуть бути випробуванням наступальних можливостей і готовності західних країн реагувати.

Як Росія та Україна використовують радіоелектронну боротьбу

Перешкоди супутниковій навігації стали частиною ширшого технологічного протистояння. Під час російських ракетно-дронових атак українці іноді помічають, що їхні телефони замість Києва показують Ліму в Перу. Це наслідок роботи українського комплексу РЕБ «Ліма», який створює потужне електромагнітне поле та збиває з орієнтації російські повітряні цілі.

Росія, своєю чергою, вдосконалює обладнання, яке допомагає безпілотникам протистояти радіоперешкодам. У жовтні 2026 року військовий експерт Сергій Бескрестнов «Флеш» повідомив про появу на російських «Шахедах» нових захищених антен супутникової навігації CRPA на 32 елементи. Вони здатні ефективніше придушувати перешкоди від українських засобів РЕБ.

Ще один напрям — навігація за зображенням місцевості замість супутникових координат. Наприкінці жовтня «Флеш» попереджав про російські дрони з модулем «Сусанін», які можуть розпізнавати ландшафт і орієнтуватися за ним, зокрема за вогнями на дорогах уночі. Така технологія дає змогу безпілотникам обходити традиційне GPS-блокування та частину засобів радіоелектронної боротьби.

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