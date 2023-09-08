140 років такого не було: потужні зливи паралізували Гонконг (фото)

Потужні дощі паралізували більшу частину Гонконгу в п’ятницю, 8 вересня. Зокрема, раптова повінь затопила станції метро, водії застрягли на дорогах. Влада призупинила роботу шкіл і закликала громадськість шукати безпечних притулків.

Про це пише CNN.

Загалом на острові Гонконг, в районі Коулун і на так званих Нових територіях, островах у північно-східній частині регіону, жителі яких найбільше постраждали від негоди, випало понад 200 мм опадів.

Наслідки стихії / Фото: Associated Press

Через зливи затопило вулиці, припарковані автомобілі, а водії авто, які в цей час намагались проїхати, вимушені були зупинитися і рятуватись на дахах своїх автомобілів.

Висока вода підтопила перші поверхи будівель і навіть залила кілька станцій метро. Про жертви серед людей чи постраждалих наразі не повідомляється.

В уряді Гонконгу закликали жителів залишатися вдома і триматися подалі від низинних місць та подбати про особисту безпеку під час несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, у столиці Індії - Нью-Делі - зафіксували рекордний за кількістю опадів день — такого не було від 1982 року. Зливи викликали повені та зсуви, від яких загинули щонайменше 22 людини.

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