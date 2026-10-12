15-річна дівчина під час власного похорону почала рухатися у труні: все закінчилось несподівано

Дівчина раптово почала ворушитись у труні / © Veer

Реклама

У Гватемалі під час похорону раптово «воскресла» 15-річна дівчинка. Вона прокинулась у труні та попросила про допомогу.

Про це пише thesun.co.uk.

Реклама

15-річну Юлейді Ікскотояк було визнано померлою. Це сталось після того, як вона знепритомніла дорогою до лікарні. Її батько Абрахам Ікскотояк перевірив пульс та був переконаний, що донька мертва. Водночас він не повіз доньку до лікарні. Чоловік купив труну, помістив туди доньку та повідомив родині трагічну новину.

Реклама

У якийсь момент її мати, Лесвія Ріос, нахилилася над труною і помітила рух усередині.

Вона розповіла місцевим ЗМІ: «Я постійно повторювала, що вона жива; вона не померла. Коли я плакала, схилившись над її труною, ми відчинили вікно, і вона почала рухатися, прокидалася і раптом підвелася».

Ошелешені рідні допомогли підлітці вибратися з труни. На драматичних кадрах з цієї сумної події видно, як дівчина — одягнена в рожеву футболку — прокидається в труні живою та здоровою, а її радісні близькі вигукують «алілуя».

Дівчинці допомагають встати з труни / © The Sun

Згадуючи свої нібито останні хвилини, дівчина сказала: «У мене дуже сильно почало боліти серце; воно стало важким, а потім я втратила свідомість, ніби знепритомніла. Я дякую Богові та своїм батькам за те, що я жива. У мене досі тремтять руки, але я вже відновлюю сили. Це було диво».

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів