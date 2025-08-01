15-річна дівчина померла на відпочинку після того, як смачно поїла: причина трагедії шокує

Дівчина померла під час відпочинку на пляжі / © pixabay.com

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У Британії під час відпочинку на пляжі загадково померла 15-річна дівчина. Лише через два роки після трагедії стала відома причина її смерті.

Про це пише mirror.co.uk.

15-річна Люсі Рід 24 червня 2023 року пішла купатися зі своєю подругою біля пляжу Кліторпс. Її мати Ліз підняла тривогу, коли дочка не з’явилася на домовленому місці зустрічі, і того ж дня о 14:00 було розпочато термінову пошуково-рятувальну операцію.

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Повідомляється, що рятувальники провели кілька годин, шукаючи дівчину-підлітка у воді. Пізніше того ж вечора Люсі було знайдено, після чого її доставили вертольотом до Королівської лікарні Халла. На жаль, вона загинула.

Д-р Джастін Кук дійшов висновку, що 15-річна дівчина з Гейнсборо померла від асфіксії після вдихання вмісту шлунка, коли вона намагалася знайти безпечне місце в глибокій воді, а відплив відносив її все далі від берега, як показало посмертне обстеження, повідомляє Birmingham Live.

Старший коронер Великого Лінкольнширу Пол Сміт після дводенного слухання визнав смерть Люсі нещасним випадком.

Він сказав: «Люсі Олександра Рід померла 24 червня 2023 року в річці Гумбер у Кліторпсі в результаті асфіксії. Вона поїхала на узбережжя на одноденну екскурсію. Вона з’їла ситний обід і незабаром після цього зайшла у мілку воду. Приплив спадав, і вони швидко опинилися в глибокій воді і відпливли від берега.Після того, як вона пробула у воді приблизно 30 хвилин, намагаючись доплисти до місця, де могла б стати на ноги, Люсі знудило, вона вдихнула вміст шлунка і втратила свідомість. Хоча її смерть офіційно не була підтверджена протягом декількох годин, з урахуванням ймовірності вона настала протягом декількох хвилин після описаного вище інциденту. Це було непередбачуваним наслідком того, що вона плавала на повний шлунок».

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Це підтверджує тезу, що після вживання їжі краще не плавати.

Мама дівчинки підтвердила, що її донька поїла у кафе картоплю фрі та піцу. Вона переконувала дівчинку не плавати, проте та все ж вмовила матір.

Нагадаємо, на озері Лох-Несс зафіксували загадкову фігуру.