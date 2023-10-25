15-річний син Кадирова, який побив заарештованого уродженця України, отримав третю нагороду за місяць

15-річний Адам Кадиров отримав два ордени та звання "героя Чечні".

15-річний син скандального голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав третю нагороду за місяць після публікації відео, на якому він б'є заарештованого Микиту Журавеля, який спалив Коран.

Так, сьогодні, 25 жовтня, глава російської Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов нагородив 15-річного Адама Кадирова вищою державною нагородою республіки — орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою".

За словами Темрезова, нагороду присвоєно за "особистий внесок у розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності, зміцнення традиційних ісламських цінностей". Він назвав Адама Кадирова "справжнім патріотом своєї малої батьківщини Чечні та своєї Батьківщини", а Рамзана Кадирова — своїм "братом та колегою".

Вчора стало відомо, що глава Татарстану Рустам Мініханов особисто вручив синові Кадирова орден "Дуслик" – "за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди". Для цього він спеціально літав до Грозного.

Нагородження відбулося після того, як тижнем раніше депутат Держради Татарстану Азат Хамаєв публічно обурився присвоєнням 15-річному Адаму Кадирову звання "героя Чечні". Пізніше депутат вибачився "за свій емоційний вислів".

6 жовтня Рамзан Кадиров надав своєму синові Адаму звання "героя Чечні".

Справа Микити Журавеля

Нагадаємо, місяць тому Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його 15-річний син Адам побиває обвинуваченого у спаленні Корану, 19-річного уродженця окупованого Криму Микиту Журавеля. "Дон-дон" заявив, що пишається вчинком сина.

19-річного уродженця України Микиту Журавеля затримали у травні 2023 року. Його росіяни звинувачують його в тому, що хлопець нібито за винагороду від українських спецслужб спалив Коран на тлі Соборної мечеті у Волгограді.

Всупереч закону РФ, Журавеля перевезли до Чечні.

"Дон-дон" змінив улюбленця

Зазначимо, що Кадиров-старший активно піарить свого середнього сина Адама, хоча раніше "виводив у люди" старшого сина, 17-річного Ахмата, названого на честь діда.

У березні цього року Рамзан Кадиров навіть представив Путіну Ахмата на зустрічі у Кремлі.

17-річний Ахмат Кадиров на зустрічі з Путіним /Фото: росЗМІ

Політолог Дмитро Васильєв висловлював думку, що Путін у разі смерті чи хвороби свого поплічника Рамзана Кадирова може поставити керувати Чечнею його старшого сина, 17-річного Ахмата Кадирова.