15-та річниця вторгнення Росії до Грузії: у США зробили заяву

Блінкен нагадав, що Росія досі не виконала своє зобов'язання та не вивела війська із Грузії.

У США наголосили, що вони підтримують територіальну цілісність та суверенітет Грузії та прагнуть притягнути Росію до відповідальності за агресію проти цієї країни у 2008 році.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні (8 серпня - ред.) виповнюється п'ятнадцять років з того часу, як Росія вторглася в Грузію і окупувала 20% її території. Росія досі відмовляється виконувати свої зобов'язання щодо припинення вогню 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії", - написав він у Twitter.

Американський дипломат нагадав, що Росія досі не виконала своє зобов'язання та не вивела війська із Грузії.

"Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за невиконання угоди про припинення вогню із шести пунктів від 2008 року, яка передбачає виведення її військ на позиції, що передували конфлікту, а також забезпечення безперешкодного доступу для гуманітарної допомоги", - заявив держсекретар США.

Варто зазначати, що 8 серпня 2008 року Росія офіційно ввела війська в Грузію. Тоді російська авіація атакувала мирні міста й села, порт та стратегічні об’єкти. Москва підтримала сепаратистів Абхазії так Південної Осетії, а пізніше офіційно визнала незалежність цих територій.

Нагадаємо, у Держдепі наголосили, що США продовжать тиск на Росію для відновлення "зернової угоди".

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