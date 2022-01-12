150 собак захворіли на невідому хворобу після прогулянки пляжем: які симптоми

Наразі точно невідомо, що викликає хворобу.

У районі Скарборо, що у Великій Британії, після прогулянок на пляжі захворіло 150 собак.

Про це пише Mirror.

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За словами місцевих, чиї домашні тварини захворіли після прогулянок на пляжі, у їхніх чотирилапих була жахлива діарея протягом кількох днів. Інші кажуть, що їхні пси блювали і постійно спали. Також є повідомлення, що захворіли собаки, які не гуляли місцевим пляжем, але проходили узбіччями, де був послід інших тварин.

"На жаль, здається, що немає жодної кореляції, крім контакту з пляжем, тому, можливо, переконайтеся, що вони нічого не їдять на пляжі, і викупайте їх, якщо вони були на пляжі, якщо це токсини або щось подібне", - сказала ветеринарна медсестра Броган Прауд, яка керує службою догляду за тваринами на узбережжі Йоркшира.

Спеціалістка не радить брати своїх вихованців на пляж, доки місцева влада не з'ясує подробиці інциденту. Наразі відповідні органи вивчають це. Вона також закликає звертатися до ветеринарів за появи симптомів у вихованця.

Броган Прауд додала, що собаки та птахи можуть поширювати хворобу своїми фекаліями. Наразі точно невідомо, що викликає хворобу.

Нагадаємо, в Алтайському краї Росії невідомі розстріляли табун коней з лошатами. Загинуло понад півсотні тварин.

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