154-кілограмова жінка лягла на свого названого 10-річного сина, щоб покарати: хлопчик помер

Жінку з Індіани, США, засуджено до 6 років за вбивство 10-річного названого сина. Вона лежала на ньому декілька хвилин.

Про це повідомляє CBS News.

У жовтні Дженніфер Лі Вілсон визнала себе винною у вбивстві з необережності. Американка зізналася, що притиснула свого названого сина, Дакоту Леві Стівенс, до землі, лежачи на ньому близько п'яти хвилин, завдавши йому смертельні травми.

Стало відомо, що Дакота втік до сусідського будинку в квітні, але Вілсон повернула його додому. Сусідка Дженніфер розповіла, що того дня хлопчик прибіг до неї додому і попросив усиновити його, бо батьки били його і не телефонували соціальному працівникові, згідно з судовими записами. Сусідка сказала, що потім Вілсон прийшла, щоб забрати сина назад. Сусідка повідомила поліції, що не бачила жодних ознак травм на хлопчику в той час.

Вілсон розповіла, що її син все ще "вередував" і впав на землю, кажучи, що йде – тоді вона лягла йому на живіт і зателефонувала його соціальному працівнику.

Дженніфер сказала, що вона запитала Дакоту, чи готовий він встати, але хлопчик не відповідав. Потім вона перевернула його і побачила, що його повіки бліді, почала робити йому штучне дихання і зателефонувала 911.

Детективи шерифа округу Портер намагалися реанімувати Дакоту, але не змогли. Через два дні хлопчик помер у місцевій лікарні. Причиною смерті була визнана механічна асфіксія, а способом – вбивство.

Зріст Дакоти становив 147 см, а вага – 40 кг, тоді як зріст Вілсон – 150 см, а вага – 154 кг, йдеться у свідченнях під присягою.

Нагадаємо, у Білій Церкві 16-річний підліток, якого підозрюють у катуванні 12-річної дівчинки, та його мама прокоментували рішення суду.

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