16-річна дівчина померла після сексу: спливли шокувальні подробиці

В Австралії після сексу померла дівчина / © pixabay.com

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В Австралії після статевого акту померла 16-річна дівчина. Вона займалась інтимом з однолітком і пара практикувала задушення.

Про це пише Daily Mail.

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У четвер, 23 серпня, служби екстреної допомоги отримали виклик до одного з будинків у північній частині Сіднея. Причиною стало повідомлення про судомний напад у 16-річної дівчини. Прибувши на місце, рятувальники знайшли її без свідомості. Незважаючи на негайну допомогу, медикаментозне введення в кому та транспортування вертольотом до лікарні, її стан залишався критичним. Через два дні підлітка померла.

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За даними «Daily Mail», дівчина займалася сексом зі своїм однолітком. Під час статевого акту сталося задушення, після чого підлітка втратила свідомість і у неї почалися судоми. Поліція проводить розслідування — хлопець співпрацює зі слідчими і не був затриманий. Правоохоронці наголошують, що розслідування триває, і поки що не повідомляють про жодні звинувачення.

Ця трагедія викликала миттєву реакцію австралійських політиків. Міністерка соціальних послуг Таня Пліберсек наголосила на необхідності вивчити британські нормативні акти, що забороняють зображення сцен задушення та удушення в порнографії.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік випадково задушив жінку під час сексу.

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