16-річний хлопець довірився ШІ та застряг на краю прірви: як він врятувався з пастки

Гори / © Associated Press

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16-річний підліток у Канаді ледь не загинув на скелі після того, як спланував свій маршрут за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє The New York Times.

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Інцидент стався у Ванкувері, що в провінції Британська Колумбія. У суботу о 7:30 ранку 16-річний Брайс Вінсент Говрилюк вирушив у складний восьмигодинний похід крутою скелею від гори Граус до сусідньої гори Краун.

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Хлопець має досвід занять скелелазінням, проте цей маршрут проходив уперше й спланував його за допомогою чатбота Anthropic на базі штучного інтелекту — Клода.

З рюкзаком вагою близько дев’яти кілограмів зі спорядженням хлопець піднявся підйомником на вершину гори Граус і пішов кам’янистою стежкою. Через брак орієнтирів він помилково звернув не туди і потрапив на круту скелю, де потрібні мотузки та спорядження.

Згодом шлях став таким складним, що підліток застряг на майже вертикальній стіні на вузькому виступі завширшки близько півтора метра, маючи позаду прірву.

«Це була моя помилка. Я застряг на виступі. Мені нікуди йти», — сказав Брайс в інтерв’ю.

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Хлопець зателефонував своїй мамі Джоелл Говрилюк, яка закликала його ніколи не ходити в гори наодинці, та попередив, що викликатиме рятувальників. Після цього він звернувся до Королівської канадської кінної поліції, яка залучила волонтерську пошуково-рятувальну команду North Shore Rescue. До прибуття екіпажу інші туристи допомогли хлопцю батончиком мюслі та космічною ковдрою.

Невдовзі на місце прибув гелікоптер, проте через загрозу безпеці роторів він не зміг підлетіти впритул. Двоє рятувальників спустилися до підлітка на мотузці, після чого за допомогою страхувального пояса підняли його на борт. Брайс назвав їх героями та зазначив, вони його врятували.

Менеджер пошукової служби North Shore Rescue, 67-річний Пол Маркі зазначив, що хлопець був добре підготовлений до звичайних походів, але не до такого складного скелелазіння, і дуже боявся за своє життя. Він наголосив, що туристам не слід сліпо довіряти штучному інтелекту у плануванні маршрутів:

«Я сказав йому: "Клод нічого не знає про цю місцевість". Потрібно мати здоровий глузд і ухвалювати правильні рішення, розглядаючи запропоновані пропозиції».

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Компанія Anthropic не відповіла на запит про коментар. Сам Брайс визнає власну помилку і не звинувачує штучний інтелект у тому, що сталося, проте повністю змінив своє ставлення до подібних технологій.

Тепер він вважає, що штучний інтелект можна використовувати для бізнесу чи навчання, але для вибору туристичних маршрутів він більше ніколи ним не користуватиметься. Попри пережите, підліток не збирається кидати скелелазіння і мріє у майбутньому стати наймолодшим канадцем, який підкорить Еверест.

Нагадаємо, у віці 30 років загинув рекордсмен зі скелелазіння Джейк Вайзенант, який раніше встановив приголомшливий швидкісний рекорд на Ель-Капітані. Судово-медична служба підтвердила факт смерті внаслідок нещасного випадку.

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