17-річна білоруська лижниця та її батько втекли до Польщі через політичні переслідування

17-річна білоруська лижниця та її батько втекли до Польщі через політичні переслідування

Раніше спортсменку не допустили до змагань через політичні погляди її батька – відомого лижника Сергія Долідовича.

Відомий білоруський лижник Сергій Долідович та його донька, лижниця Дар'я Долідович виїхали до Польщі.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Приємно, коли вся родина разом. Тепер подивимося Варшаву ґрунтовніше. Дихається легше. Виїхали. Але повернемося (вірю). Живе Білорусь", — написав Долідович.

У розмові з Reuters Сергій Долідович повідомив, що Дар'ю позбавили права брати участь у змаганнях.

"Я не бачу можливості, щоб вона продовжила кар'єру у Білорусі", заявив батько та тренер 17-річної спортсменки.

За його словами, режим Лукашенка звинуватив їх у підтримці опозиції. Сергій Долідович боїться політичних репресій щодо себе та своєї сім'ї. Раніше він звільнився із національного тренерського центру після тиску через підтримку опозиції.

Дар'я, одна з найперспективніших юніорських лижниць своєї країни, повідомила минулого місяця, що Білоруська лижна спілка деактивувала її код FIS — індивідуальний ідентифікаційний номер, необхідний спортсменам для участі у змаганнях, що проводяться Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS).

Цього року дівчина мала закінчити школу. У Польщі вона сподівається продовжити тренування та далі професійно займатися спортом.

Сергій Долідович – єдиний в історії лижник, який брав участь у семи Олімпіадах та у 12 поспіль чемпіонатах світу. Спортсмен закінчив кар'єру у 2018 році та працював тренером.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2020 у Токіо спалахнув гучний скандал навколо білоруської легкоатлетки Крістіни Тімановської. Спортсменку спробували проти її волі вивезти до Мінська після критики на адресу білоруських чиновників.

ТСН Проспорт зібрав в один матеріал все, що відомо про нашумілу ситуацію та головний скандал Оліміпади 2020.

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