17-річного сліпого хлопця вигнали зі спортзалу: причина обурює

Співробітники спортзалу попросили сліпого чоловіка покинути приміщення після звинувачення жінки, яка також там тренувалася.

Тобі Аддісона, якому тоді було 17 років, звинуватили в тому, що він "вирячився" на жінку під час її тренування. Про це він розповів у подкасті Happy Hour.

Навіть коли він пояснив, що він не бачить, вона йому не повірила, назвала виродком, перш ніж змусити персонал вигнати його.

Тобі народився зрячим, але від 11 років почав різко втрачати зір і до раннього підліткового віку втратив 80% зору. Зараз у 21-річного хлопця залишилося близько 4% зору, і це призвело до того, що він опинився в деяких незручних ситуаціях.

"Я дійсно не знаю, куди я дивлюся більшу частину часу, якщо лише я не розмовляю з кимось, ніби я знаю, що розмовляю з вами, тому я намагаюся дивитися в ваш бік. Отже, я просто дивився прямо перед собою, і, на жаль, там була жінка, яка робила якісь вправи. Я не знаю, що вона робила, чи були це якісь присідання або щось таке, де ви можете бути в більш уразливому становищі, можливо, і не хочете, щоб на вас дивилися. Вона підійшла до мене, і я спочатку не знав, що вона розмовляє зі мною, бо не роблю нічого поганого. Я просто роблю свою справу. Вона сказала щось на кшталт "Чому ти продовжуєш дивитися на мене? Припини. Не будь таким мерзенним". Я сказав: "О, ні, вибачте, я сліпий". У мене була з собою тростина, вона була складена у мене на колінах", - пригадав він.

Тобі Аддісон / Фото: скриншот з відео

Тобі додав, що наразі існує культура намагатися зловити фізкультурників, коли вони дивляться та записують інших людей під час їхніх тренувань. Тому він підозрює, що жінка думала, що тростина була реквізитом, частиною його маскування, щоб підкрадатися до жінок.

На той час Тобі не був упевнений, що може говорити за себе, тому він залишив зал і ніколи більше не повертався.

Насамкінець він сказав: "Це було грубо, це сильно підірвало мою впевненість і змусило мене відчути, що сліпота — це проблема, яка спричиняє проблеми".

Відтоді Тобі став сенсацією TikTok і регулярно публікує для своїх 255 000 підписників інформацію про своє сліпе життя.

Нагадаємо, після знущань у школі жінка змінилася на зло кривдникам. Вона ошелешила Мережу виглядом.

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