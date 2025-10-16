Поліція Ірландії. Фото: D464-Darren Hall/CC BY-SA 2.0

В столиці Ірландії у середу, 15 жовтня, було вбито 17-річного хлопця з України. Поліція затримала іншого підлітка, який може бути причетним до злочину.

Про це повідомило видання The Irish Times.

За попередніми даними, 17-річного українського хлопця було смертельно поранено ножем у квартирі, яку використовувала державна служба у справах дітей та сім’ї Tusla для проживання неповнолітніх шукачів міжнародного захисту.

Потерпілий отримав численні рани голови, рук і верхньої частини тіла. Парамедики, які прибули на місце після 11:00, намагалися його врятувати, але констатували смерть.

Другий 17-річний підліток, який також перебував у квартирі, зазнав поранень і був доправлений до лікарні. Його вважають головним підозрюваним у нападі. Поліція повідомила, що не розшукує інших осіб у межах цього розслідування.

За даними ірландських ЗМІ, у момент трагедії у квартирі перебувало ще двоє хлопців із третьої країни. Вони, ймовірно, намагалися зупинити напад. Працівниця охорони здоров’я, яка втрутилась, отримала поріз руки.

Tusla підтвердила, що квартира використовувалася для проживання чотирьох неповнолітніх без супроводу дорослих і забезпечувалася цілодобовою підтримкою персоналу. У відомстві заявили про «повну співпрацю» зі слідством.

Державна патологоанатомка доктор Івонн Маккартні провела попередній огляд тіла, після чого його відправили на розтин.

Міністр юстиції Джим О’Каллаган, віцепрем’єр і міністр оборони Мікеал Мартін, а також міністр у справах дітей Норма Фолі висловили співчуття родині загиблого та всім постраждалим.

«Мої найглибші співчуття родині та друзям померлої молодої людини. Я також думаю про інших мешканців та персонал, оскільки це була шокувальна трагедія для всіх у закладі», — заявив О’Каллаган.

Нагадаємо, у США набув чинності «Закон Ірини», названий на честь 23-річної українки Ірини Заруцької, яку вбили у потязі. Документ посилює перевірки злочинців, звільнених під заставу, та обмежує беззаставне звільнення за насильницькі злочини.