176 тисяч тонн пального для Росії: Південна Корея зближується з Москвою на тлі сварки з Києвом

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль / © Associated Press

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Південна Корея поступово зближуються з Росією на тлі загострення відносин з Україною. Такий курс Сеула викликає занепокоєння серед європейських союзників.

Про це повідомляє газета The Financial Times.

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Як зазначає видання, за президентства Лі Чже Мьона Південна Корея почала поступово відновлювати дипломатичні й економічні контакти з Москвою. Це відбувається попри російську агресію проти України та військову співпрацю РФ із КНДР.

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Одним із показників активізації економічних зв’язків стали поставки пального. Протягом липня та серпня Південна Корея відправила до Росії понад 176 тисяч тонн пального, більшу частину якого становив дизель. За інформацією видання, частину продукції перевозили танкери, які перебувають під санкціями.

Паралельно між представниками двох держав тривають непублічні переговори. Крім того, радником президента Південної Кореї з питань мирної дипломатії призначили політика Сон Йон Гіля, якого раніше Путін нагородив орденом Дружби.

Водночас відносини Сеула з Києвом, за даними Financial Times, суттєво погіршилися. Причиною стала суперечка щодо розголошення інформації про двох північнокорейських військовополонених. Після цього Південна Корея відкликала свого посла з України та скоротила дипломатичну присутність.

Європейські дипломати побоюються, що Сеул готується відновити повноцінну співпрацю з Москвою після завершення війни. На їхню думку, Південна Корея може поставити власні економічні інтереси вище за підтримку України.

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Особливе занепокоєння викликають поставки пального до Росії, адже вони можуть допомагати Кремлю долати дефіцит нафтопродуктів. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що такі поставки сприяли пом’якшенню дефіциту, який виник після українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Водночас офіційний Сеул відкидає звинувачення в постачанні пального до РФ, стверджуючи, що прямого експорту такої продукції до Росії немає.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея вже скоротила персонал посольства та не виключає серйознішої кризи у відносинах, хоча обіцяє не припиняти допомогу Україні.

Ми раніше інформували, що Північна Корея продовжує вдосконалювати балістичні ракети та розвивати масове виробництво ударних безпілотників за сприяння Росії.

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