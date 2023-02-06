18-річна дівчина несподівано отримала 48 мільйонів доларів: на що вона їх витратить

У Канаді 18-річна Джульєтт Ламур у свій день народження вперше купила лотерейний квиток і одразу виграла 48 мільйонів канадських доларів (36 мільйонів доларів США).

Про це повідомив телеканал CP24.

За словами Ламур, зіграти у лотерею їй запропонував дідусь.

"Прийшовши за покупкою, я не розуміла, як вчинити, бо раніше ніколи не розуміла квитків. Тож я зателефонувала батькові, і він запропонував взяти участь у лотереї LOTTO 6/49 Quick Pick", — згадує дівчина.

Згодом вона забула про квиток і згадала про нього, лише коли її колега після розіграшу відсканував документ спеціальним додатком — і заграв джингл, а на екрані телефону з'явився напис "Великий переможець".

Ламур стала наймолодшою переможницею лотереї в історії Канади, якій вдалося зірвати такий великий джекпот.

Гроші вона планує витратити на навчання — дівчина хоче вступити до медичного університету, щоб потім повернутися до свого міста. "Я хотіла стати лікарем і до того, як виграла у лотерею. Тепер я зможу здійснити мрію", — поділилася вона.

Нагадаємо, жителька американського міста Трентон, штат Мічиган, зіграла в лотерею за безкоштовним купоном і розбагатіла, зірвавши джекпот.

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