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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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18-річна дівчина з'їла у ресторані моркву і померла: її мати розповіла про страшну помилку

Дівчина у ресторані спробувала моркву та соус і померла через сильну алергічну реакцію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лілі та Айша

Лілі та Айша / © dailymail.co.uk

18-річна дівчина з Великої Британії померла у Марокко після того, як спробувала святкову вечерю. У неї була тяжка форма алергії на деякі продукти.

Про це пише dailymail.co.uk.

Мати дівчини Айша Кінг поїхала з дочкою Лілі у відпустку до Марокко. Вона взяла з собою багато їжі, оскільки її донька через харчову алергію не може харчуватися у закладах.

18-річна Лілі, якій у віці двох з половиною років діагностували важку алергію на рибу та морепродукти, горіхи, кунжут, молоко та яйця, зупинилася в готелі в столиці Марокко Рабаті разом із мамою, щоб відвідати родину та відсвяткувати закінчення першого курсу навчання на економічному факультеті.

Харчова алергія Лілі, а також астма та екзема, домінували в її дитинстві. Вона задихалася і потребувала інгалятора від астми, який допомагав розширити дихальні шляхи, якщо вона з’їдала один із продуктів, на які мала алергію.

Але вона ніколи не мала серйозної реакції, яка б вимагала невідкладної медичної допомоги, — аж до січня 2024 року, за п’ять місяців до поїздки до Марокко. Лілі купила бургер на музичному фестивалі в Ексетері і незабаром після цього у неї сталася анафілаксія — найсильніша алергічна реакція, при якій швидке набрякання горла і язика викликає утруднення дихання і може призвести до катастрофічного падіння артеріального тиску і зупинки серця. Тоді медики врятували дівчину.

Під час поїздки до Марокко мати готувала дівчині їсти. Проте в останній вечір відпустки Лілі відкрила електронного листа з результатами іспитів за перший рік навчання.

«Вона отримала найвищу оцінку — і хотіла це відсвяткувати. Я сказала: „Лілі, вже пізно, а в нас рано виліт“. Але вона була така схвильована», — каже Айша.

Тоді мати вирішила все ж піти з донькою, щоб відсвяткувати. Айша, яка вільно володіє арабською мовою, тричі пояснювала офіціантові про алергію Лілі.

Вона згадує: «І сама Лілі сказала, також арабською: „Я не хочу померти“. Офіціант повернувся з їжею, а також овочами та соусом, які Айша не замовляла. Вона додає: „Я сказала: „Ви з глузду з’їхали?“ Але Лілі сказала: „Не будь дурною, мамо, це ж просто морква“. Вона поклала маленький шматочок до рота і відразу відчула свербіж у язиці».

Лілі негайно прийняла таблетку антигістаміну і пішла до ванної кімнати. Потім вона використала свій EpiPen і вийшла на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Через 15 хвилин Лілі стало важко дихати. Вона використала другий EpiPen, а Айша викликала швидку допомогу. Дівчину госпіталізували, проте вже через 4 дні вона померла.

Мати дівчинки також зазначає, що медики у її рідній країні відмовлялись рятувати дівчину, поки їм не заплатять.

Айша Кінг зазначає, що вона і досі не знає, що саме спровокувало таку алергічну реакцію у її доньки.

Нагадаємо, 15-річна дівчина померла на відпочинку після того, як смачно поїла.

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