18-річний тато витягнув новонародженого сина з рюкзака і залишив його на асфальті – фото

У Мексиці батько-підліток витягнув свого новонародженого сина з рюкзака і залишив його на тротуарі. Подібний інцидент стався нещодавно на Київщині, коли мати залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці.

Як повідомляє Need To Know, шокувальні кадри, де видно, як немовля залишили в поліетиленовому пакеті поруч з автомобілем, були зняті у вівторок, 11 лютого.

Місцеві мешканці сповістили службу порятунку після того, як знайшли немовля на вулиці. Парамедики надали йому першу допомогу, після чого відвезли його до лікарні в Тултітлані. Кажуть, що хлопчик перебуває в хорошому фізичному стані.

Лусіо Давид / Фото: Jam Press

У середу, 12 лютого, 18-річний батько немовляти здався владі сусіднього Мехіко. Лусіо Давид прийшов до прокуратури разом зі своїм батьком. Зараз влада розслідує справу Лусіо і матері дитини, Діани Хасіель, за підозрою у відмові від дитини.

Члени сім'ї кажуть, що Лусіо і 21-річна Діана почали свої стосунки, коли Лусіо був неповнолітнім.

Лусіо Давид / Фото: Jam Press

Прокуратура звернулася до Департаменту захисту дітей з проханням взяти дитину під свою опіку, коли її випишуть із лікарні.

Однак мама Лусіо заявила, що буде домагатися опіки над дитиною. Про це Дула Утрера розповіла місцевим ЗМІ: "Я маю намір отримати опіку. Хоча б тимчасово, щоб дитина була під моєю опікою, поки все не владнається. Я хочу, щоб мій онук залишився зі мною".

Молодій парі ще не висунули жодних звинувачень.

