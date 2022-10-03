18-річного гвардійця, який чергував біля труни королеви Єлизавети II, знайшли мертвим

У Великій Британії загадково помер солдат, який чергував біля труни королеви Єлизавети II. Поліція не каже точну причину смерті солдата.

Гвардійця Джека Бернелл-Вільямса, який брав участь у похороні королеви Єлизавети, знайшли мертвим у казармі в Гайд-парку.

Про це пише Daily Mail.

Видання пише, що 18-річний солдат мав ключову роль у процесії, коли труну Її Величності везли від Вестмінстерського абатства через Букінгемський палац до Веллінгтонської арки.

Поліція не знайшла у смерті гвардійця нічого надприродного і назвала її "несподіваною". Лікарі хотіли повернути хлопця до життя, але спроби не мали успіху.

Журналісти зазначають, що його 42-річна мати Лора дуже емоційно відреагувала на звістку про смерть сина.

"Ніколи не думала, що скажу це, але вся наша родина вбита горем через раптову смерть нашого чудового сина Джека Вільямса", — сказала жінка.

Нагадаємо, що вночі перед похороном Єлизавети II померла її подруга та фрейліна, 88-річна леді Мері Рассел. Вона була однією з шести жінок, які несли шлейф королеви 1953 року, коли її коронували.

Напередодні Національний архів Шотландії опублікував свідоцтво про смерть королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня на 97-му році життя у своєму замку Балморал.

Згідно з наданою інформацією, причиною смерті стала старість Її Величності. Її не стало о 15:10 за місцевим часом, а повідомила першою про перехід монархині до іншого світу її дочка, принцеса Анна, яка перебувала з матір'ю останню добу її життя.

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