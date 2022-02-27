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187 тисяч людей виїхало до Польщі через вторгнення Росії в Україну

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Люди виїжджають за кордон через війну Росії проти України.

Починаючи від 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до Польщі виїхало 187 тисяч людей.

Про це повідомила Канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.

"З початку агресії Росії проти України її кордон з Польщею перетнули 187 тисяч осіб. Біженці, які тікають із враженої війною України, в’їжджають до Польщі незалежно від їхньої національності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, До Німеччини почали прибувати перші українські біженці. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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