187 тисяч людей виїхало до Польщі через вторгнення Росії в Україну

187 тисяч людей виїхало до Польщі через вторгнення Росії в Україну

Люди виїжджають за кордон через війну Росії проти України.

Починаючи від 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до Польщі виїхало 187 тисяч людей.

Про це повідомила Канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.

"З початку агресії Росії проти України її кордон з Польщею перетнули 187 тисяч осіб. Біженці, які тікають із враженої війною України, в’їжджають до Польщі незалежно від їхньої національності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, До Німеччини почали прибувати перші українські біженці.

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