19 людей загинули у пожежі в Нью-Йорку, ще три десятки людей травмовані

Серед загиблих 9 дітей.
Щонайменше 19 людей загинули, серед яких дев'ять дітей, у найбільшій за понад 30 років пожежі в Нью-Йорку.
Про жахливу подію у житловому будинку у Бронксі в неділю вранці пише New York Post
Пожежа спалахнула в 19-поверховій будівлі в Західному Бронксі на другому поверсі і охопила поверх вище. Густий дим заполонив всю будівлю. Зазначають, що майже на кожному поверсі рятувальники знаходили тіла загиблих."Це буде одна з найгірших пожеж, свідками яких ми були в Нью-Йорку в наш час", – сказав мер Ерік Адамс.
Пожежники повідомили, що щонайменше 32 людини отримали травми, які загрожують життю. Загалом внаслідок інциденту постраждали понад 60 людей.
Гасили полум'я понад 200 рятувальників, серед них також є травмовані.
#BREAKING #USA #NY— loveworld (@LoveWorld_Peopl) January 9, 2022
NEW YORK: JUST IN! FIRE AT A 19-STOREY BUILDING IN BRONX!
At least 30 people were seriously injured Sunday after a fire broke out at an apartment building in the Bronx.
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Нагадаємо, нещодавно пожежа в житловому будинку в американському місті Філадельфія забрала життя щонайменше 13 людей, і семеро із них - діти.
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