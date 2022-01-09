19 людей загинули у пожежі в Нью-Йорку, ще три десятки людей травмовані

19 людей загинули у пожежі в Нью-Йорку, ще три десятки людей травмовані

Серед загиблих 9 дітей.

Щонайменше 19 людей загинули, серед яких дев'ять дітей, у найбільшій за понад 30 років пожежі в Нью-Йорку.

Про жахливу подію у житловому будинку у Бронксі в неділю вранці пише New York Post

Пожежа спалахнула в 19-поверховій будівлі в Західному Бронксі на другому поверсі і охопила поверх вище. Густий дим заполонив всю будівлю. Зазначають, що майже на кожному поверсі рятувальники знаходили тіла загиблих."Це буде одна з найгірших пожеж, свідками яких ми були в Нью-Йорку в наш час", – сказав мер Ерік Адамс.

Пожежники повідомили, що щонайменше 32 людини отримали травми, які загрожують життю. Загалом внаслідок інциденту постраждали понад 60 людей.

Гасили полум'я понад 200 рятувальників, серед них також є травмовані.

Нагадаємо, нещодавно пожежа в житловому будинку в американському місті Філадельфія забрала життя щонайменше 13 людей, і семеро із них - діти.

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