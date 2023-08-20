19-річна дівчина власноруч виколола собі очі, щоб "врятувати світ": шокувальна історія

У США 19-річна дівчина власноруч виколола собі очі. Вона заявила, що зробила це, бо на той момент їй здалось, що "лише таким чином можна врятувати світ".

Про це пише dailystar.co.uk.

Кейлі Мутарт з Південної Кароліни, США, було 19 років, коли вона понівечила себе під впливом метамфетаміну. Дівчина через погані оцінки в 17 років покинула школу. Тоді вона влаштувалась на роботу та через поганий психологічний стан почала вживати наркотики та алкоголь.

У віці 19 років вона викурила косяк, який, як вона вважала, був наповнений кокаїном або метамфетаміном, і відчула "дивний кайф", який змусив побожну Кейлі відчути себе "особливо близькою до Бога"

Після розриву стосунків у Кейлі стався психічний зрив, і їй поставили діагноз "біполярний розлад". Перебуваючи в стані наркозалежності, Кейлі купила собі більшу кількість метамфетаміну, ніж зазвичай, і, перебуваючи під кайфом, забрела в церкву.

Вона згадує: "Пам'ятаю, я подумала, що хтось повинен пожертвувати чимось важливим, щоб виправити світ, і цією людиною була я. Я думала, що все раптово закінчиться, і всі загинуть, якщо я негайно не виколю собі очі. Я стала на коліна, била себе в груди і молилась: "Чому я? Чому я маю це робити?"

Вона додала: "Я засунула великий, вказівний і середній пальці в кожне око. Я схопила кожне очне яблуко, скрутила і потягнула, поки кожне око не вискочило з очниці - це було схоже на величезну боротьбу, найважче, що мені коли-небудь доводилося робити".

Почувши крики Кейлі, перелякані віруючі кинулися з церкви в Андерсоні, але вона відбивалася від них. Пастор сказав, що бачив, як вона стискала власні очні яблука в руках, коли вони ще були прикріплені до її голови.

Дівчина згадує, що вона кричала, що хоче побачити світло. Пастор та віряни надали дівчині першу допомогу. Через свій вчинок вона втратила зір.

Нагадаємо, у літаку, який летів з Дубровника до Дубліна, пасажири помітили біля вікна двометрову статую Діви Марії. Виявилось, що її намагався провести один із паломників.

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