19-річний хлопець, який 4 роки тому влаштував смертельну ДТП з п’ятьма загиблими, знову сів за кермо

19-річний хлопець, який 4 роки тому влаштував смертельну ДТП з п’ятьма загиблими, знову сів за кермо

Юнака позбавили права водити авто на сім років. Тепер хлопець знову опиниться на лаві підсудних.

У британському Лідсі 19-річного хлопця, який чотири роки тому влаштував смертельну ДТП з п’ятьма загиблими, знову спіймали за кермом, хоча він не мав права водити машину.

Про це інформує Daily Mail.

У 2017 році тоді ще 15-річний Джейсон Лі Асквіт викрав автівку і врізався нею у дерево. В автомобілі їхало шестеро людей. Загинули двоє дітей віком 12 та 14 років, які були братами, 15-річний підліток і двоє чоловіків у віці 24 років. Внаслідок удару об дерево автомобіль розколовся навпіл, а пасажири вилетіли на дорогу.

Вижив тільки водій, який спочатку намагався втекти. Потім підліток стверджував, що не він сидів за кермом, та копи викрили, що хлопець говорить неправду.

Горе-водія засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі, а минулого року він був умовно-достроково звільнений. Тоді ж Джейсона позбавили права водити авто ще на сім років і три місяці. Тепер хлопець знову опиниться на лаві підсудних.

Нагадаємо, що у Харкові сталася смертельна ДТП. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

Схожа аврарія трапилася на Херсонщині за декілька днів до цього. 24 жовтня Volkswagen Touareg на повній швидкості влетів у дерево. За кермом міг бути 15-річний хлопець. Із 6 хлопців, що були в машині, на місці загинули 4.

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