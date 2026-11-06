190 дітей померли від голоду за наказом "пастора": як його покарали

Лідер апокаліптичної секти Пол Маккензі / © Reuters

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200 років за ґратами — таке покарання отримав у Кенії лідер апокаліптичної секти Пол Маккензі. Суд визнав його винним у вбивстві 191 людини, зокрема 190 дітей, яких змушували голодувати до смерті. Прокуратура вимагала для нього смертної кари, однак суддя відмовилася призначати найвищу міру покарання.

Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

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За що лідера секти Пола Маккензі засудили до 200 років

За даними Reuters, суд у Момбасі призначив самопроголошеному пастору Полу Маккензі 200 років ув’язнення. З них 100 років — за вбивства 190 дітей і одного дорослого, ще 100 років — за злочини, пов’язані з доведенням людей до голодної смерті.

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Разом із Маккензі засудили 28 його спільників. Вони отримали різні строки ув’язнення — від 10 до 160 років. Серед них були охоронці, які стежили за виконанням наказів про голодування, а також люди, причетні до приховування тіл у братських могилах.

Сам Маккензі своєї вини не визнає. Крім того, він фігурує в окремих кримінальних провадженнях, пов’язаних із тероризмом та іншими злочинами.

Суддя Діана Каведьза-Мочаче заявила, що Маккензі несе «основну кримінальну відповідальність» за скоєне. Вона наголосила, що вбивства були «холоднокровними та спланованими», а обвинувачені не виявили каяття.

«Цей вирок є доречним і справедливим; він слугує недвозначним сигналом про те, що подібні злочини караються максимально суворими покараннями, передбаченими законом. Вбивства були холоднокровними та спланованими. Обвинувачені не виявили жодного каяття і навіть заявляли про готовність самим померти від голоду», — наголосила суддя.

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Пояснюючи, чому суд відмовився від смертної кари, Каведьза-Мочаче зазначила, що таке покарання не залишило б засудженим можливості змінити свої переконання.

«Суд не вважає за можливе засудити будь-кого з обвинувачених до смертної кари. Найвища міра покарання виключає будь-яку можливість реабілітації та відмови від попередніх переконань», — сказала вона.

До оголошення вироку обвинувачені просили суд про поблажливість. Вони не визнавали своєї вини й неодноразово заявляли, що «нікого не примушували до смерті».

Що сталося в лісі Шакахола: як загинули сотні послідовників секти

Трагедія стала відомою у квітні 2023 року, коли поліція почала знаходити масові поховання в лісі Шакахола поблизу кенійського узбережжя. Згодом там ексгумували понад 400 тіл. За даними Reuters, загалом у лісі виявили 448 загиблих. Водночас судовий процес, за результатами якого Маккензі отримав 200 років ув’язнення, стосувався загибелі 191 людини — 190 дітей та одного дорослого.

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За версією обвинувачення, Маккензі переконував послідовників, що голодування допоможе їм потрапити до раю та зустрітися з Ісусом. Він наказував відмовлятися від їжі, а його спільники погрожували та били тих, хто не хотів виконувати ці вказівки.

Судово-медичні експертизи показали, що більшість жертв померли від виснаження через голод. За даними Associated Press, суд встановив: 183 людини померли від голоду, а ще восьмеро стали жертвами безпосередніх убивств. Деякі тіла знаходили в неглибоких могилах, інші — навіть у вигрібних ямах. В окремих випадках через сильне розкладання останків встановити причину смерті не вдалося.

Суддя Діана Каведьза-Мочаче підкреслила, що саме Маккензі організував цю систему:

«Він переселив послідовників у віддалену місцевість і наказав постити до смерті, починаючи з дітей».

Матеріали судової справи розкрили, як Маккензі впливав на своїх послідовників і переконував їх виконувати його накази. За словами судді, члени секти вважали його «голосом Ісуса» та довіряли його релігійним настановам.

Один зі спільників Маккензі розповів у суді, що пастор вимагав від послідовників дотримуватися голодування. Тих, хто відмовлявся, він погрожував карати.

«Кожен, хто чинить опір вказівці постити, має бути відправлений на небеса стусанами та ударами», — заявляв Маккензі.

Релігійною риторикою виправдовували навіть смерть людей: померлих послідовників називали «одруженими з Ісусом», а поховання — «весіллям із Христом».

Родичі загиблих розповіли про втрати та спроби врятувати близьких

Трагедія в лісі Шакахола зруйнувала долі багатьох кенійських родин. Серед тих, хто втратив близьких, — Френсіс Вандже. Він втратив вісьмох родичів, зокрема двох онуків.

Перед оголошенням вироку чоловік в ефірі BBC висловив сподівання, що Маккензі отримає покарання, яке відповідатиме тяжкості скоєного.

«Я сподіваюся на вирок, який відповідатиме тому, що він (Маккензі — ред.) вчинив у лісі», — сказав Вандже.

Він також розповів, як намагався врятувати онука, якому загрожувала смерть у секті.

«Це мав бути його останній день… вони збиралися вбити мого онука», — згадав чоловік.

Ще одна родина, яка постраждала від діяльності секти, — сім’я Стівена Мвіті. Чоловік втратив шістьох дітей. Він розповів Reuters, що його дружина відвела дітей до Шакахоли, де вони померли від голоду.

«Навіть якщо дорослі погодилися постити, то як щодо дітей?» — запитував Мвіті.

Він також наголосив, що жодне покарання не поверне йому дітей: «Я втратив дітей і не зможу повернути їх, що б не сталося з Маккензі та його спільниками».

Син пастора Ден Маккензі розповів, що сам уникнув долі інших членів родини, оскільки перестав вірити в батькове вчення.

«Я не опинився в Шакахолі, тому що більше не вірив у те, що потраплю на небеса. Тож я пішов із церкви й почав жити своїм життям», — сказав він Reuters. За словами Дена, через трагедію він також втратив друзів і молодшого брата.

Хто такий Пол Маккензі та як він створив апокаліптичну секту

За даними BBC, Пол Маккензі заснував релігійну організацію Good News International Ministries 2003 року. Протягом наступних років вона набувала популярності, відкривала осередки в різних регіонах Кенії та навіть мала власний телеканал Times TV, де транслювали проповіді пастора.

Як пише BBC, у своїх виступах Маккензі говорив про «кінець світу», називав освіту «злом», виступав проти медичної допомоги та переконував послідовників, що цифрові посвідчення особи є «печаткою диявола».

2019 року основна церква припинила діяльність. Після цього, за даними BBC, Маккензі перебрався до лісу Шакахола та почав закликати послідовників приєднуватися до нього. Саме там згодом виявили масові поховання, що стали початком розслідування загибелі сотень людей.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про молодих танцівників із TikTok, які потрапили під вплив релігійної організації 7M, що діяла під виглядом компанії з просування талантів. Її засновник Роберт Шинн залучав артистів до своєї церкви «Шехіна», обіцяючи їм допомогу в кар'єрі та духовне спасіння.

Згодом учасники організації почали віддалятися від рідних, а деякі й зовсім припинили з ними спілкуватися. Колишні танцівники звинувачували Шинна в психологічному, фінансовому та сексуальному насильстві, а також у тому, що він змушував їх розривати зв'язки з близькими.

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