2 200 років увʼязнення на всіх: в Італії відбувся найбільший за останні 30 років суд над мафією

В італійському місті Ламеція-Терме засудили понад 207 членів мафії "Ндрангета" загалом до 2 200 років увʼязнення. Цей судовий процес став найбільшим у країні за останні 30 років.

Про це повідомляє CNN.

У справі розглядали і участь 42 жінок, що теж стало рекордом для суду над мафією. 39 з них засудили.

Під час судового процесу, який розпочався в січні 2021 року і тривав у спеціально побудованому бункері, понад 400 адвокатів представляли підсудних, а показання давали 900 свідків.

Колегія з трьох суддів, які обговорювали долю 338 обвинувачених після завершення процесу 16 жовтня, винесла вердикт 20 листопада. Близько двох годин судді оголошували вироки.

"Близько 207 злочинців було ув'язнено а понад 100 виправдали. Загальний термін ув'язнення становить п'ять довічних і три 30-річних ув'язнення", – повідомляє джерело.

Згідно зі свідченнями, наданими під час судового розгляду, багато з обвинувачених мали яскраві прізвиська, зокрема "Вовк", "Товстун", "Солодкий" і "Бараняче стегно".

Серед засуджених був і колишній депутат від правоцентристської політичної партії Італії Forza Italia Джанкарло Піттеллі, а також колишній начальник поліції Джорджіо Назеллі і ексофіцер фінансової поліції Мікеле Марінаро. Судили і ексмера Джанлука Калліпо та колишніх регіональних радників Луїджі Інкарнато і П'єтро Джамборіно.

Мафію "Ндрангета" вважають найнебезпечнішою в Італії та однією з найвпливовіших злочинних організацій у світі. До організації входять тисячі членів і "філій" по всьому світу. За даними Європолу, вона має монополію на обіг наркотиків у Європі.

Нагадаємо, у вересні 2023-го в Італії після тривалої онкологічної хвороби помер 61-річний "останній хрещений батько" та ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра" Маттео Мессіна Денаро. Як зазначили в уряді країни, його смерть "ставить крапку в історії про насильство та кров".

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