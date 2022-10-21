20 пляшок горілки: подарунок Берлусконі від Путіна порушує санкції ЄС

У ЄС звинуватили Берлусконі у порушенні санкцій через горілку від Путіна.

20 пляшок горілки, які італійський експрем'єр Сільвіо Берлусконі отримав у подарунок на день народження від диктатора Путіна, порушують європейські санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну.

Про це заявила Європейська комісія, інформує Reuters.

Пакет санкцій ЄС забороняє імпорт російських товарів, зокрема алкогольні напої, включно з горілкою, йдеться в заяві речника Комісії. Винятків для подарунків у пакеті санкцій немає.

Однак у Єврокомісії уточнили, що виконання санкцій залежить від окремих держав-членів ЄС. Поки невідомо, чи будуть вжиті будь-які дії італійською владою.

Скандал з подарунками Путіна

Колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі, чия партія Forza Italia має стати членом нового коаліційного уряду Італії, викликав суперечки, коли заявив, що відновив зв’язок із Путіним і нещодавно обмінявся з ним листами та подарунками.

"На мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милий лист. Я відповів пляшками ламбруско [італійського вина] і таким же милим листом", – говорив Берлусконі.

Звинувачення на адресу Зеленського

Також Сільвіо Берлусконі звинуватив українського президента Володимира Зеленського у розв'язанні війни проти РФ і нападі на квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР".

У відповідь на ці заяви Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступним прем’єр-міністром Італії, заявила, що її новий уряд буде пронатівським і сильною ланкою ЄС, а хто з цим не згоден – не може бути частиною нового уряду.

Водночас, за інформацією ЗМІ, Берлусконі та його партія Forza Italia мають увійти до складу нового коаліційного уряду Італії.